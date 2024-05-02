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Общество

I том Красной книги Пензенской области выйдет уже в июне

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Первый том Красной книги Пензенской области «Грибы, лишайники, мхи, сосудистые растения» увидит свет уже в июне, хотя по контракту крайний срок обозначен 5 июля.

Красная книга - государственный документ, являющийся основанием для природоохранной деятельности в регионе. Она состоит из двух томов.

Второй том («Животные») в последний раз обновляли в 2019 году. В нем приведено описание 115 видов беспозвоночных и 100 видов позвоночных животных, изложена информация об их распространении, численности, лимитирующих факторах и мерах охраны.

Первый том («Грибы, лишайники, мхи, сосудистые растения») был впервые издан в 2002 году и переиздавался в 2013-м. Теперь выйдет издание, включающее более 200 цветных карт-схем и более 250 фотографий. В него будут добавлены 25 видов сосудистых растений, 8 видов мхов, 11 видов лишайников и 14 видов грибов.

Том в твердом переплете бордового цвета с тиснением золотой фольгой выйдет тиражом 1 000 экземпляров, цена каждого - 1 300 рублей.

Как пояснили в пресс-службе Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области, бумажная версия предназначена для специалистов, чья работа связана с природоохранной деятельностью, учителей школ, преподавателей вузов. В электронном виде книга будет размещена на сайте министерства.

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Источник — фото областного минлесхоза
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