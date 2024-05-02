Порочащие честь ресурсы хотят закрывать до решения суда

02.05.2024 | 08:32

В Госдуме рассматривается вопрос о блокировке еще до решения суда сайтов СМИ и интернет-ресурсов, распространивших информацию, порочащую честь и достоинство граждан.

Инициатива исходит от Совета блогеров. Его основатель Валерия Рытвина отметила, что сейчас суды могут идти годами. Все это время порочащая репутацию информация остается в Сети. Даже решение в пользу истца не исправит проблему.

Блогеры передали предложения о внесении поправок в ст. 140 Гражданского процессуального кодекса РФ депутату Ярославу Нилову.

«Необходимо соблюсти баланс интересов и прав, чтобы не было злоупотребления. Но при этом важно, чтобы гражданам не уничтожали карьеру и личную жизнь», - цитируют Нилова «Известия».

Он отметил, что уже направил запрос в Верховный суд для разъяснения корректности меры. Кроме того, также готовится и письмо в Роскомнадзор.