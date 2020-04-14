В Пензе после урагана до сих пор чинят электросети и опиливают деревья

14.04.2020 | 13:19

Во вторник, 14 апреля, в Пензе идет восстановление электросетей, пострадавших во время разгула стихии в выходные дни.

Энергетикам предстоит работа на улицах Глазунова, Районной, Насосной, Декабристов, Свердлова, Кураева, Римского-Корсакова, в 5-м Виноградном проезде, 5-м проезде Аренского, в поселках Монтажном, Лесном, Ахуны.

Повреждения на сетях устраняют 9 аварийных бригад, всего задействовано 30 специалистов. Им предстоит сверить адреса из поступивших обращений с данными администраций районов и уличных комитетов. Работы контролирует Управление по делам ГОЧС города Пензы.

Мокрый снег и ураганный ветер нанесли серьезный ущерб и зеленым насаждениям. Сейчас идет опиловка поваленных ветром деревьев, надо выполнить 75 заявок.

После завершения работы предстоит вывезти порубочные остатки. Это должно быть сделано до конца недели. При этом необходимо определиться, кто будет ликвидировать бревна и ветки на подведомственной, а кто - на придомовой территории, сообщили в пресс-службе мэрии.