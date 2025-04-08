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Общество

Главу Каменского района оштрафовали за волокиту

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Администрация Каменского района нарушила законодательство о порядке рассмотрения обращений граждан. Это выявила прокурорская проверка.

Выяснилось, что в октябре прошлого года в администрацию района поступило заявление о несогласии местного жителя с действиями главы администрации Первомайского сельсовета. Этот документ был направлен тому самому чиновнику, на которого жаловался гражданин, что противоречит требованиям закона.

В декабре в орган местного самоуправления района поступили еще два обращения. В одном из них поднимался вопрос некачественной расчистки снега и наледи, в другом содержалась просьба оборудовать спортивную площадку и тротуар. Письменные ответы заявителям не были направлены в установленный срок.

«Прокурор возбудил дело об административном правонарушении. Заявителям направлены ответы по доводам обращений, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Елена Листарова.

Мировой судья оштрафовал главу Каменского района Александра Помогайбо на 5 тысяч рублей.

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