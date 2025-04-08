Главу Каменского района оштрафовали за волокиту

Администрация Каменского района нарушила законодательство о порядке рассмотрения обращений граждан. Это выявила прокурорская проверка.
Выяснилось, что в октябре прошлого года в администрацию района поступило заявление о несогласии местного жителя с действиями главы администрации Первомайского сельсовета. Этот документ был направлен тому самому чиновнику, на которого жаловался гражданин, что противоречит требованиям закона.
В декабре в орган местного самоуправления района поступили еще два обращения. В одном из них поднимался вопрос некачественной расчистки снега и наледи, в другом содержалась просьба оборудовать спортивную площадку и тротуар. Письменные ответы заявителям не были направлены в установленный срок.
«Прокурор возбудил дело об административном правонарушении. Заявителям направлены ответы по доводам обращений, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Елена Листарова.
Мировой судья оштрафовал главу Каменского района Александра Помогайбо на 5 тысяч рублей.
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀