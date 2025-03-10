Эксперт перечислил приборы, которые опасно использовать с удлинителем

10.03.2025 | 11:58

Ряд электроприборов опасно подключать к сети через удлинители. В их числе, например, обогреватели.

Об этом в беседе с изданием «Газета.ру» рассказал профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук Алексей Юрасов. По его словам, некоторые современные приборы требуют большого количества энергии для работы, поэтому из-за подключения через удлинитель могут перегреться провода, произойдет замыкание и, как следствие, возгорание.

К такому опасному оборудованию Юрасов отнес пылесосы мощностью от 1 000 до 2 000 Вт, масляные радиаторы, конвекторы, тепловентиляторы.

«Стиральные машины имеют среднюю мощность около 1 500-2 500 Вт. Мощность варочных панелей составляет до 4 000 Вт, электроплиты относятся к высоковольтной технике, и их мощность может достигать 7 000 Вт. Поэтому вся вышеперечисленная техника должна быть подключена напрямую к сети исключительно через специальную силовую розетку», - подчеркнул эксперт.

Напрямую рекомендуется подключать и холодильники и морозильные камеры. Хотя они и не потребляют много энергии, но работают круглосуточно, а это повышает риск износа проводов удлинителя и контактов, что со временем способно привести к перегреву и короткому замыканию.

В список Юрасов включил также микроволновые печи. При нагревании пищи, готовке или разморозке они создают значительную нагрузку на сеть, что тоже может окончиться перегревом проводов удлинителя и вывести из строя его и технику.