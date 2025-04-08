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Общество

На Пензенскую область обрушился снегопад

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Во вторник, 8 апреля, в Пензенской области фиксируются обильные осадки в виде дождя и снега. Жители региона делятся в Сети фотографиями ставших белыми дорог и полей в Земетчинском, Пачелмском, Башмаковском районах.

На Пензенскую область обрушился снегопад

Госавтоинспекция призывает водителей быть осторожнее и внимательнее, передвигаться с наименьшей скоростью, а по возможности исключить выезды на личных автомобилях.

Пешеходам необходимо пересекать проезжую часть только по переходам, предварительно убедившись в собственной безопасности.

«В условиях непогоды личный состав ориентирован на оказание помощи автомобилистам, попавшим в затруднительную ситуацию. Если вам нужна помощь или вы увидели дорожно-транспортное происшествие на трассе, сообщите о случившемся ближайшему экипажу или по телефонам: 59-90-02, 59-90-03, 02 или 102», - обратились к пензенцам в областной Госавтоинспекции.

Мокрый снег стоит в прогнозе погоды также на 9 и 11 апреля.

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Источник — фото vk.com/avtohampenza
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