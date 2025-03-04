Сетевое издание|18+|Вторник|4 мар 2025|19:44
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+0oC
+1oC
Погода | Сегодня | Снег |
+0oC
+1oC
Завтра | Снег |
 

Глас народа

Жителя Пензы возмутила ночная активность коммунальщиков

Печать
Telegram

Активность коммунальщиков в 2 часа ночи возмутила жителя Арбекова в Пензе. Мужчина снял их работу на видео и поделился кадрами с редакцией портала PenzaInform.ru.

По его словам, запись сделана в ночь на вторник, 4 марта, на улице Ладожской (ЖК «Эко-квартал»).

«В 2 часа чистили дорогу. Наверное, вместе с асфальтом и бордюрами, больше чистить там нечего. Снега нет! Грохот, думаю, многие слышали...» - прокомментировал пензенец.

В Пензенской области действует закон, запрещающий нарушать тишину и покой граждан с 22:00 до 6:00 следующих суток (в пятницу и субботу - с 23:00 до 6:00).

1 марта вступили в силу поправки, предусматривающие запрет на шум в дневные часы и выходные.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте