Жителя Пензы возмутила ночная активность коммунальщиков

04.03.2025 | 18:03

Активность коммунальщиков в 2 часа ночи возмутила жителя Арбекова в Пензе. Мужчина снял их работу на видео и поделился кадрами с редакцией портала PenzaInform.ru.

По его словам, запись сделана в ночь на вторник, 4 марта, на улице Ладожской (ЖК «Эко-квартал»).

«В 2 часа чистили дорогу. Наверное, вместе с асфальтом и бордюрами, больше чистить там нечего. Снега нет! Грохот, думаю, многие слышали...» - прокомментировал пензенец.

В Пензенской области действует закон, запрещающий нарушать тишину и покой граждан с 22:00 до 6:00 следующих суток (в пятницу и субботу - с 23:00 до 6:00).

1 марта вступили в силу поправки, предусматривающие запрет на шум в дневные часы и выходные.