В Пензе на улице Баумана загорелись провода

05.03.2025 | 07:51

Вечером во вторник, 4 марта, жителей Пензы встревожили яркие вспышки проводов в районе улицы Баумана.

Кадры, сделанные местной жительницей, появились в Сети в 22:38.

«С балкона было видно, как что-то сильно искрило, похоже на замыкание на линии электропередачи. Сейчас в этом районе нет света», - сообщила горожанка.

Аналогичные происшествия случались в Пензе и раньше. Так, 9 марта 2024 года в том же районе, на улице Баумана, загорелась контактная сеть троллейбусов. 4 июля то же самое произошло на Бауманском путепроводе.

1 марта 2025-го на улице 8 Марта электрический провод, протянутый между столбами по разные стороны дороги, заискрился, оборвался и упал на проезжую часть. К месту происшествия прибыла аварийная машина и сотрудники ГАИ. Пока электрики вели ремонтные работы, собралась значительная пробка.