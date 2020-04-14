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Глас народа | В Пензе жители Поселка ЗИФ четвертые сутки сидят без света, воды и тепла

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Во вторник, 14 апреля, в редакцию портала PenzaInform.ru обратилась жительница дома № 8 в 2-м Малиновом проезде Яна Загребина.

Яна Владимировна рассказала, что в Поселке ЗИФ - микрорайоне Пензы - уже четвертые сутки нет электричества. Оно было отключено в 0:30 11 апреля.

По словам пензячки, местные жители звонили в «Горэлектросеть», но там никто не ответил. Накануне машина электриков подъехала к микрорайону, но почему-то развернулась и уехала обратно.

«В поселке отсутствует центральное водоснабжение, воду из скважины качает насос. Нет электричества - соответственно нет и воды. От электричества зависит и отопление. Мы звонили в администрацию Октябрьского района, и в Бессоновскую администрацию, и в приемную губернатора. Нас только перенаправляют из одной инстанции в другую. На вопрос, когда будет восстановлено электроснабжение, ответа нет, нам не оказывают никакую помощь», - рассказала Загребина.

Особенно возмутило ее заявление, прозвучавшее в приемной одного из заместителей председателя областного правительства: пензячке пообещали ответить в течение 30 дней.

«А сейчас нам что делать - без отопления, без воды? У нас двое несовершеннолетних детей. Дистанционное обучение невозможно, так как нет интернета из-за отсутствия света. За трое суток в доме развилась антисанитария, то есть нарушены права детей. Уже не осталось чистой одежды, готовить еду невозможно! Мы находимся на самоизоляции, но не можем даже помыть руки, чтобы защититься от коронавируса. Никто не озаботился, чтобы нам хотя бы подвозили воду!» - негодует она.

Доведенная до отчаяния женщина готова написать президенту Путину, считая, что органы местного самоуправления не реагируют на беду пензенцев.

«Мы исправно платим налоги и коммунальные платежи, а получаем вот такое отношение!» - резюмировала она.

Мокрый снегопад, прошедший в Пензенской области 11 и 12 апреля, нарушил электроснабжение почти 15 тысяч домов и 18 социально значимых объектов в 42 населенных пунктах. Без света остались 44 тысячи человек.

Жительница Поселка ЗИФ - не единственная, кто жалуется на отсутствие реакции на проблему. Пензенцы из микрорайона Пензы-III тоже не могли дозвониться в соответствующие службы, чтобы сообщить о ней.

Фото Яны Загребиной

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Все голосуем за "Единую Россию "!

Гость||

Мы исправно платим налоги и коммунальные платежи, а получаем вот такое отношение!» - резюмировала она.

А ты не плати, в России надо посылать на.. тогда к тебе внимание будет.

Гость||

Что б этим чиновникам так жилось

Гость||

В Пензе надо менять властей

Гость||

Мы исправно платим налоги и коммунальные платежи, а получаем вот такое отношение!» - резюмировала она.

Они как рассуждают деньги платят, значит у них все хорошо. Поэтому верно пишут не плати тогда вниманием не обделят.

Гость||

Причём тут снегопад, если в ночь с 10 на 11 отключили.

Значит причина другая.

Гость||

14.04.2020 11:43|

Причём тут снегопад, если в ночь с 10 на 11 отключили.

Значит причина другая

В Белоруссии Батька за 4 дня бы уже посадил всех кто причастен к этому вопросу. 4 дня это очень долго. Какая бы причина не была обязаны в течении суток все вкл.

Гость||

Гость писал(a):

В Белоруссии Батька за 4 дня
Вы дурачок?

Гость||

Это как ЗИФ без света, без пропаганды остался, без истерии по коронавирусу. Да там сейчас все на улицу попрут. Инструменты закашмаривания без электричества не работают. Срочно Росгвардиб направить, раздать газеты.

Гость||

Частное жкх оно такое

Гость||

Мы живём в 10 мин,от центра и то сутки были без света,вчера только дали,и что толку ругать власть,если на 70 электриков,это 32 бригады должны были срочно подать свет в 15 000 домов,они вчера по 15 часов до 2 ночи работали,всех с выходных,больничных,отпусков,всех вызвали и все равно полно недовольных,кому то многоквартирными домам конечно подключили в первую очередь т.к.потребителей много

Гость||

Если бы у меня был член 38см Я бы не работал.

Гость||

Гость писал(a):

Частное жкх оно такое
ты это про власть нынешнюю?

Имя: Гость
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