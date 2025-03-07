В Пензе вновь оборвались провода над проезжей частью

07.03.2025 | 10:43

Утром в пятницу, 7 марта, в Пензе вновь произошел обрыв электрических проводов. ЧП случилось на проспекте Строителей в районе ТЦ «Берлин».

Запись с места событий появилась в Сети. На кадрах видно, что один оборванный провод, обозначенный красным флажком, нависает над проезжей частью на уровне человеческого роста. Другой - по-видимому, отключенный, - смотан и лежит на проезжей части.

Рядом находится мужчина, который указывает автомобилистам на опасность. Движение транспорта затруднено.

Это не первый в Пензе инцидент подобного рода за последнее время. Так, 1 марта на улице 8 Марта электрический провод, протянутый между столбами по разные стороны дороги, заискрил, оборвался и упал на проезжую часть.

4 марта жителей Пензы встревожили яркие вспышки проводов в районе улицы Баумана. Местная жительница сообщила, что сильно искрило, было похоже на замыкание, а затем отключили свет.