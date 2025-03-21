Сетевое издание|18+|Пятница|21 мар 2025|17:29
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+7oC
+8oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+2oC
+3oC
Завтра | Снег |
 

Из жизни

Майнинг в гараже: кузнечанин оказался должен более полумиллиона рублей

Печать
Telegram

В Кузнецке суд взыскал с горожанина в пользу АО «Горэлектросеть» сумму неосновательного обогащения при майнинге криптовалюты.

В июле 2023 года работники предприятия обнаружили в районном центре гараж, подключенный к воздушной линии электропередачи без разрешительных документов. Они посчитали и пришли к выводу, что энергии потреблено на 643 784 рубля.

17 апреля 2024 года мировой суд признал владельца гаража виновным в причинении ущерба. В рамках уголовного дела тот частично оплатил задолженность - отдал 96 516 рублей 85 копеек.

В июле мужчине была направлена претензия с требованием вернуть всю сумму, то есть еще 547 267 рублей 15 копеек. Однако ответчик задолженность не оплатил, и АО «Горэлектросеть» обратилось в суд.

Теперь кузнечанину придется расстаться с большей суммой: перечислить АО «Горэлектросеть» 547 267 рублей 15 копеек основного долга, а также проценты за период с 14.01.2025 по 12.02.2025 в размере 9 445 рублей 98 копеек и проценты за пользование чужими деньгами начиная с 13.02.2025 до момента уплаты стоимости бездоговорного потребления электрической энергии в полном объеме.

«Также с ответчика взысканы в пользу АО «Горэлектросеть» расходы по оплате государственной пошлины в размере 15 945 рублей 34 копейки», - сообщили в Кузнецком районном суде Пензенской области.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте