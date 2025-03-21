Майнинг в гараже: кузнечанин оказался должен более полумиллиона рублей

21.03.2025 | 16:47

В Кузнецке суд взыскал с горожанина в пользу АО «Горэлектросеть» сумму неосновательного обогащения при майнинге криптовалюты.

В июле 2023 года работники предприятия обнаружили в районном центре гараж, подключенный к воздушной линии электропередачи без разрешительных документов. Они посчитали и пришли к выводу, что энергии потреблено на 643 784 рубля.

17 апреля 2024 года мировой суд признал владельца гаража виновным в причинении ущерба. В рамках уголовного дела тот частично оплатил задолженность - отдал 96 516 рублей 85 копеек.

В июле мужчине была направлена претензия с требованием вернуть всю сумму, то есть еще 547 267 рублей 15 копеек. Однако ответчик задолженность не оплатил, и АО «Горэлектросеть» обратилось в суд.

Теперь кузнечанину придется расстаться с большей суммой: перечислить АО «Горэлектросеть» 547 267 рублей 15 копеек основного долга, а также проценты за период с 14.01.2025 по 12.02.2025 в размере 9 445 рублей 98 копеек и проценты за пользование чужими деньгами начиная с 13.02.2025 до момента уплаты стоимости бездоговорного потребления электрической энергии в полном объеме.

«Также с ответчика взысканы в пользу АО «Горэлектросеть» расходы по оплате государственной пошлины в размере 15 945 рублей 34 копейки», - сообщили в Кузнецком районном суде Пензенской области.