На улице Карпинского провод опасно повис над проезжей частью

В Пензе автомобилисты и пешеходы вынуждены передвигаться по улице Карпинского медленно и с большой осторожностью. Причина - оборванный и повисший над проезжей частью кабель.
Видео с места происшествия размещено в Сети. По словам очевидицы, машина с башенным краном сорвала провод над дорогой в районе магазина «Пятерочка».
«Сам виновник уехал», - добавила горожанка.
Это не первый случай, когда электрические провода, размещенные над дорогами, создают угрозу для жизни и здоровья людей.
Так, 1 марта на улице 8 Марта кабель заискрил, оборвался и упал на проезжую часть.
4 марта жителей Пензы встревожили яркие вспышки над проезжей частью улицы Баумана. Местная жительница сообщила, что после этого отключили свет.
7 марта обрыв случился на проспекте Строителей, в районе ТРЦ «Берлин».
4 апреля на улице Ленина произошло возгорание контактной линии троллейбуса. Провод несколько секунд с треском горел ярким белым светом, а затем огонь угас.
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