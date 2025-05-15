Из жизни

На улице Карпинского провод опасно повис над проезжей частью

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В Пензе автомобилисты и пешеходы вынуждены передвигаться по улице Карпинского медленно и с большой осторожностью. Причина - оборванный и повисший над проезжей частью кабель.

Видео с места происшествия размещено в Сети. По словам очевидицы, машина с башенным краном сорвала провод над дорогой в районе магазина «Пятерочка».

«Сам виновник уехал», - добавила горожанка.

Это не первый случай, когда электрические провода, размещенные над дорогами, создают угрозу для жизни и здоровья людей.

Так, 1 марта на улице 8 Марта кабель заискрил, оборвался и упал на проезжую часть.

4 марта жителей Пензы встревожили яркие вспышки над проезжей частью улицы Баумана. Местная жительница сообщила, что после этого отключили свет.

7 марта обрыв случился на проспекте Строителей, в районе ТРЦ «Берлин».

4 апреля на улице Ленина произошло возгорание контактной линии троллейбуса. Провод несколько секунд с треском горел ярким белым светом, а затем огонь угас.

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Источник — видео «Пенза новости»
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