В Пензе депутаты «потеряли» 113 машин для уборки снега

13.03.2025 | 18:30

В Пензе депутаты не увидели 113 единиц техники, которые должны были расчищать улицы областного центра от снега. Вопрос, где спецмашины, прозвучал на заседании комиссии гордумы в четверг, 13 марта.

Председатель думы Денис Соболев упрекнул начальника городского управления ЖКХ Владимира Сорокопудова, заявив: несмотря на большое количество имеющейся у города техники, она практически не приносила пользы людям, хотя зима оказалась теплой и малоснежной.

«Мы с Олегом Вячеславовичем (Денисовым, главой Пензы. - Прим. ред.) вернулись из Москвы, едем по городу - и где же эти 113 единиц техники? Нет их! Только в отчетах они имеются», - высказался Соболев.

Депутат Юрий Зиновьев рассказал, как решил сфотографировать 3 проезжавшие мимо комбинированные машины и затем выложить снимки в Сеть, чтобы показать: техника работает. Но оказалось, что у всех спецавтомобилей подняты ковши.

«Они прошли по маршруту, их было видно на ГЛОНАСС – и это все», - возмутился Зиновьев.

В свою очередь депутат Алексей Петров отметил, что граждане сами выкладывают видеокадры с проблемными местами на страницах в соцсетях и мессенджерах. Именно на них, по мнению народного избранника, коммунальщикам следует обращать первоочередное внимание.

Владимир Сорокопудов заверил депутатов, что каждый день на дороги выходило 113 единиц техники: КДМ, тракторы, грейдеры, погрузчики, самосвалы и другие, а каждую ночь к уборке снега привлекали 52 машины.