Сотрудники правительства будут искать праздно гуляющих пензяков

В Пензенской области планируется активнее привлекать к ответственности лиц, нарушающих требование о самоизоляции. Об этом заявил губернатор Иван Белозерцев на пресс-конференции, состоявшейся в региональном правительстве во вторник, 14 апреля.
«Большинство граждан понимает эту меру и в целом нормально к ней относятся. Люди переживают за свое здоровье», - констатировал глава региона.
Он отметил, что оставаться в изоляции тяжело и взрослым, и детям.
«Есть те, кто нарушает самоизоляцию, и большинство людей призывает принимать к ним более жесткие меры. Конечно, мы будем эти меры ужесточать. Я дал поручение, чтобы сотрудники правительства заступали на патрулирование вместе с представителями полиции и Росгвардии», - пояснил Белозерцев.
Чиновники вместе с правоохранителями будут проводить профилактическую работу с людьми, которые праздно гуляют по улицам, скверам и паркам, и составлять протоколы об административных правонарушениях.
«Мы будем делать это в интересах людей: и тех, которые нарушают требования, и тех, кто остается в изоляции», - подытожил губернатор.
Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.
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