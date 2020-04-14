Сотрудники правительства будут искать праздно гуляющих пензяков

14.04.2020 | 17:45

В Пензенской области планируется активнее привлекать к ответственности лиц, нарушающих требование о самоизоляции. Об этом заявил губернатор Иван Белозерцев на пресс-конференции, состоявшейся в региональном правительстве во вторник, 14 апреля.

«Большинство граждан понимает эту меру и в целом нормально к ней относятся. Люди переживают за свое здоровье», - констатировал глава региона.

Он отметил, что оставаться в изоляции тяжело и взрослым, и детям.

«Есть те, кто нарушает самоизоляцию, и большинство людей призывает принимать к ним более жесткие меры. Конечно, мы будем эти меры ужесточать. Я дал поручение, чтобы сотрудники правительства заступали на патрулирование вместе с представителями полиции и Росгвардии», - пояснил Белозерцев.

Чиновники вместе с правоохранителями будут проводить профилактическую работу с людьми, которые праздно гуляют по улицам, скверам и паркам, и составлять протоколы об административных правонарушениях.

«Мы будем делать это в интересах людей: и тех, которые нарушают требования, и тех, кто остается в изоляции», - подытожил губернатор.