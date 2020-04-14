Общество

Сотрудники правительства будут искать праздно гуляющих пензяков

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В Пензенской области планируется активнее привлекать к ответственности лиц, нарушающих требование о самоизоляции. Об этом заявил губернатор Иван Белозерцев на пресс-конференции, состоявшейся в региональном правительстве во вторник, 14 апреля.

«Большинство граждан понимает эту меру и в целом нормально к ней относятся. Люди переживают за свое здоровье», - констатировал глава региона.

Он отметил, что оставаться в изоляции тяжело и взрослым, и детям.

«Есть те, кто нарушает самоизоляцию, и большинство людей призывает принимать к ним более жесткие меры. Конечно, мы будем эти меры ужесточать. Я дал поручение, чтобы сотрудники правительства заступали на патрулирование вместе с представителями полиции и Росгвардии», - пояснил Белозерцев.

Чиновники вместе с правоохранителями будут проводить профилактическую работу с людьми, которые праздно гуляют по улицам, скверам и паркам, и составлять протоколы об административных правонарушениях.

«Мы будем делать это в интересах людей: и тех, которые нарушают требования, и тех, кто остается в изоляции», - подытожил губернатор.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Лучше в супермаркеты сходите, и спросите у родителей зачем они тащат в магазин детей, вместо того чтобы ходить по одиночке.

Гость||

Профилактические беседы - надо проводить. А вот штрафовать с первого раза ни в коем случае нельзя. Вот только кто будет патрулировать : сколько раз сокращали рядовой состав гаи и патрульных ? Счас наверно генералов уже больше чем рядовых.

Гость||

Гость писал(a):

вместо того чтобы ходить по одиночке.
А с детьми вы посидите, активисты ? Чтобы те газом или электричеством побаловались ?

Гость||

Больше штрафов, высоких и разных! Денег а государстве мало, надо отобрать у населения последнее. Штрафы превратились в самоцель. Но вы за это проголосовали, либо не голосовали ни за кого и своим преступным бездействием привели ко власти этих мерзких подлецов.

Гость||

Мой дедушка, 84 года, быстрее, чем penzainform, дает правильные новости вовремя.

Гость||

Есть правительство, а ещё есть сотрудники правительства). Смешно.

Гость||

Да все равно все работают. С производств притащат, по маршруткам разнесут, по подъездам. Индекс самоизоляции низкий! Ну все работают.

Гость||

Значит будем угрюмо гулять

Гость||

А у меня есть справка, что я особо важный работник стратегического предприятия.

Так что хожу и буду ходить куда вздумается

Гость||

В магазинах очень много людей, просто ходят, не торопясь, гуляют, на улицах сегодня ну очень много

Гость||

19 апреля все воскреснут все прозреют .

Гость||

Ну, слава богу! А то шляются по улицам просто так!

Гость||

Города-зоны строгого режима,а люди з/к?Это наше будущее?

Гость||

Гость писал(a):

Но вы за это проголосовали, либо не голосовали ни за кого и своим преступным бездействием привели ко власти этих мерзких подлецов.
Я всегда голосовал против путина и его пособников. А толку? Тут нужны другие способы.

Гость||

Сейчас только и надо строго!

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Имя: Гость
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