У здания правительства Пензенской области отремонтируют 2 крыльца

22.04.2025 | 20:52

У здания правительства Пензенской области, расположенного на улице Московской, 75, отремонтируют 2 крыльца и подпорную стенку.

Постановление о выделении средств путем перераспределения бюджетных ассигнований подписал председатель правительства Николай Симонов.

Речь идет о 4 млн 620 тыс. 900 рублях.

Осенью прошлого года стало известно, что организация, взявшаяся за ремонт кровли здания правительства, не смогла справиться со своими обязательствами и попала в черный список.

Госконтракт на сумму 13 млн 300 тыс. 340 руб. был заключен 11 июля 2023-го. Ремонт крыши должен был закончиться не позднее 90 дней с этой даты. Однако процесс слишком затянулся.