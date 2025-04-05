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Криминал

Житель Лунинского района хотел откупиться от наказания 50 тысячами

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40-летний житель Лунинского района предстанет перед судом. Ему инкриминируется дача взятки должностному лицу в значительном размере.

По данным следствия, в марте инспектор ДПС остановил ВАЗ-2114, которым управлял сельчанин в нетрезвом состоянии.

Водителя доставили в отдел полиции, где он решил откупиться от наказания и попытался вручить 50 тысяч рублей начальнику отделения Госавтоинспекции, чтобы на него не составляли протокол.

Однако такой опрометчивый шаг лишь усугубил ситуацию. Полицейский от денег отказался, а мужчину теперь привлекут уже не к административной, а к уголовной ответственности.

«Дело направлено на рассмотрение в суд», - сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Ранее уголовное дело за дачу взятки было возбуждено еще на одного жителя Лунинского района. Он попытался дать сотруднику полиции 11 тысяч рублей, чтобы его не наказывали за появление в пьяном виде в общественном месте.

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Источник — фото СУ СКР по Пензенской области
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