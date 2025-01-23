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Политика

В регионе продолжается процесс переименования министерств

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В правительстве Пензенской области утвердили положение о министерстве региональной безопасности (официальное сокращение - МРБ). Соответствующий документ был принят 21 января.

Процесс переименования структуры (прежнее название - министерство общественной безопасности и обеспечения деятельности мировых судей) длится с сентября 2024 года.

Тогда вышло постановление председателя правительства Николая Симонова, которым действующему министру Василию Ложкину поручили провести необходимые организационные мероприятия, утвердить структуру и штатное расписание обновленного ведомства.

Согласно положению, в задачи МРБ Пензенской области входят:

- обеспечение и защита прав и свобод граждан;

- противодействие преступности в пределах полномочий;

- обеспечение общественной безопасности, законности и правопорядка во взаимодействии с правоохранительными органами;

- поддержка граждан и их объединений, участвующих в охране общественного порядка;

- взаимодействие с воинскими частями и формированиями, дислоцирующимися на территории региона, и органами военного управления;

- обеспечение деятельности мировых судей.

Кроме того, МРБ сотрудничает с областными УМВД РФ и УФСБ РФ по вопросу определения количества и мест установки камер видеонаблюдения в рамках АПК «Безопасный город»; оказывает органам местного самоуправления методическую помощь по вопросам:

- профилактики правонарушений в сфере семейно-бытовых отношений; мошеннических действий в отношении граждан; пьянства и алкоголизма;

- ресоциализации ранее судимых лиц;

- трудовой занятости осужденных;

- привлечения граждан к участию в охране общественного порядка.

Также МРБ задействовано в мероприятиях по предупреждению экстремистской деятельности и подготовке граждан к военной службе.

В 2024 году состоялось переименование двух других структур: министерство строительства и дорожного хозяйства стало министерством строительства, транспорта и дорожного хозяйства; министерство цифрового развития, транспорта и связи стало министерством цифрового развития и связи.

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