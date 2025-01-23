В регионе продолжается процесс переименования министерств

В правительстве Пензенской области утвердили положение о министерстве региональной безопасности (официальное сокращение - МРБ). Соответствующий документ был принят 21 января.
Процесс переименования структуры (прежнее название - министерство общественной безопасности и обеспечения деятельности мировых судей) длится с сентября 2024 года.
Тогда вышло постановление председателя правительства Николая Симонова, которым действующему министру Василию Ложкину поручили провести необходимые организационные мероприятия, утвердить структуру и штатное расписание обновленного ведомства.
Согласно положению, в задачи МРБ Пензенской области входят:
- обеспечение и защита прав и свобод граждан;
- противодействие преступности в пределах полномочий;
- обеспечение общественной безопасности, законности и правопорядка во взаимодействии с правоохранительными органами;
- поддержка граждан и их объединений, участвующих в охране общественного порядка;
- взаимодействие с воинскими частями и формированиями, дислоцирующимися на территории региона, и органами военного управления;
- обеспечение деятельности мировых судей.
Кроме того, МРБ сотрудничает с областными УМВД РФ и УФСБ РФ по вопросу определения количества и мест установки камер видеонаблюдения в рамках АПК «Безопасный город»; оказывает органам местного самоуправления методическую помощь по вопросам:
- профилактики правонарушений в сфере семейно-бытовых отношений; мошеннических действий в отношении граждан; пьянства и алкоголизма;
- ресоциализации ранее судимых лиц;
- трудовой занятости осужденных;
- привлечения граждан к участию в охране общественного порядка.
Также МРБ задействовано в мероприятиях по предупреждению экстремистской деятельности и подготовке граждан к военной службе.
В 2024 году состоялось переименование двух других структур: министерство строительства и дорожного хозяйства стало министерством строительства, транспорта и дорожного хозяйства; министерство цифрового развития, транспорта и связи стало министерством цифрового развития и связи.
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀