Общество

Празднование 75-летия Победы в Пензенской области могут перенести

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Празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Пензенской области может быть перенесено с 9 мая на более поздний срок. Об этом заявил губернатор Иван Белозерцев на пресс-конференции, состоявшейся в правительстве во вторник, 14 апреля.

Он уточнил, что подготовка ко всем мероприятиям идет, но репетиций нет.

«Если эпидситуация позволит, мы проведем все мероприятия с огромной радостью. Если нет, то сделаем это позже», - уточнил Иван Белозерцев.

Глава региона подчеркнул, что рисковать здоровьем граждан ради празднования нельзя. В шествии «Бессмертного полка» каждый год участвует огромное количество людей, и подвергать их опасности заражения коронавирусной инфекцией недопустимо.

Ранее стало известно, что при стабилизации ситуации с COVID-19 выпускные вечера в пензенских школах могут пройти в июле. Однако окончательное решение будут принимать по обстановке. При этом чиновники готовятся провести праздничные мероприятия в дистанционном режиме: поздравить выпускников и отметить лучших из них.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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