Погода в выходные не порадует жителей Пензенской области

В предстоящие выходные в Пензенской области ожидается очередное похолодание, предупредили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
«В субботу еще сохранится влияние жаркого воздуха. Днем в отдельных районах пройдут кратковременные грозовые дожди с порывистым ветром, локально не исключен град», - рассказала начальник отдела прогнозирования Светлана Иванкова.
Днем ртутные столбики уличных термометров могут подняться до +29 градусов.
«В дальнейшем по территории области проложит свой путь холодный атмосферный фронт. Повсеместно ожидаются дожди «осеннего» характера, временами сильные, местами с грозой. Температурный режим существенно понизится», - добавила Светлана Иванкова.
В воскресенье за окном уже будет максимум +24 градуса, а в понедельник и вовсе до +20.
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀