Погода в выходные не порадует жителей Пензенской области

22.08.2025 | 14:14

В предстоящие выходные в Пензенской области ожидается очередное похолодание, предупредили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«В субботу еще сохранится влияние жаркого воздуха. Днем в отдельных районах пройдут кратковременные грозовые дожди с порывистым ветром, локально не исключен град», - рассказала начальник отдела прогнозирования Светлана Иванкова.

Днем ртутные столбики уличных термометров могут подняться до +29 градусов.

«В дальнейшем по территории области проложит свой путь холодный атмосферный фронт. Повсеместно ожидаются дожди «осеннего» характера, временами сильные, местами с грозой. Температурный режим существенно понизится», - добавила Светлана Иванкова.

В воскресенье за окном уже будет максимум +24 градуса, а в понедельник и вовсе до +20.