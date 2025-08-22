«Как в сказке»: пензенцы рассказали о жизни в Спутнике

22.08.2025 | 15:55

50 тысяч человек выбрали Город Спутник своим домом с момента начала строительства микрорайона холдингом «Термодом». За 18 лет в чистом поле выросли больше 60 многоэтажек, появились комфортные дворы, разветвленная дорожная сеть, торговые галереи, инфраструктура для отдыха, поликлиники, школы и детские сады.

«В Спутнике живу уже 12 лет. Нравится, что здесь все близко с домом: и прогулочная зона, и работа», - рассказал местный житель Михаил.

«Каждый день не могу нарадоваться. Не верится, что живу в таком городе. Как в сказке: красиво, чисто, воздух свежий, люди замечательные», - поделилась своими впечатлениями от микрорайона Алевтина.

Ежегодно Город Спутник растет. Цель «Термодома» - построить более 2,5 миллиона квадратных метров жилья и продолжить развивать всю необходимую инфраструктуру для комфорта.

«Становитесь частью истории города счастливых людей», - обратились к пензенцам в «Термодоме».

Больше о микрорайоне - на сайте penza-sputnik.ru.

Реклама. Заказчик - ООО «Термодом-Трейд», ИНН 5829002577, сайт termodom-pnz.ru.