В День знаний в Пензе запретят продавать спиртные напитки

В Пензе 1 сентября, в День знаний, запретят продавать алкоголь. Соответствующее постановление администрации города сейчас находится на рассмотрении.
Спиртные напитки нельзя будет купить с 8:00 до 23:00 1-го числа.
Администрациям районов областного центра поручат провести разъяснительную работу с предпринимателями и руководителями торговых точек. Полиция усилит контроль за выполнением запрета.
1 сентября в областном центре, как и в других населенных пунктах региона, традиционно нельзя продавать спиртное. В этот день организуют рейды, проверяющие следят, чтобы требования закона выполнялись.
На проигнорировавших запрет коммерсантов составляют протоколы об административном правонарушении.
