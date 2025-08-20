В День знаний в Пензе запретят продавать спиртные напитки

20.08.2025 | 09:04

В Пензе 1 сентября, в День знаний, запретят продавать алкоголь. Соответствующее постановление администрации города сейчас находится на рассмотрении.

Спиртные напитки нельзя будет купить с 8:00 до 23:00 1-го числа.

Администрациям районов областного центра поручат провести разъяснительную работу с предпринимателями и руководителями торговых точек. Полиция усилит контроль за выполнением запрета.

1 сентября в областном центре, как и в других населенных пунктах региона, традиционно нельзя продавать спиртное. В этот день организуют рейды, проверяющие следят, чтобы требования закона выполнялись.

На проигнорировавших запрет коммерсантов составляют протоколы об административном правонарушении.