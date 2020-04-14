В Пензенской области выпускные балы могут пройти дистанционно

Выпускные в пензенских школах могут пройти в дистанционном режиме. Об этом стало известно на пресс-конференции, состоявшейся в региональном правительстве во вторник, 14 апреля.
Окончательное решение будет принято на основании ситуации с коронавирусной инфекцией.
«Давайте посмотрим, как будут развиваться события до конца месяца. Мы пока ничего не отменяли, готовимся к выпускным (в школах в первую очередь), и я дал поручение готовить бал медалистов», - пояснил губернатор Иван Белозерцев.
Если ситуация позволит провести выпускные вечера, это будет сделано.
«Если нет - я дал поручение готовиться в режиме самоизоляции. Но даже в таком случае мы должны поздравить детей, направить благодарственные письма выпускникам, которые заслужили их своей работой и деятельностью на протяжении всего периода обучения», - подчеркнул глава региона.
Министр образования Пензенской области Александр Воронков уточнил, что окончательный срок сдачи ЕГЭ пока не определен. Предполагается, что испытания состоятся в период с 8 по 12 июля. В таком случае выпускные проведут в июле 2020 года.
Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.
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господи, дети так мечтали оторваться после экзаменов, погулять, потанцевать, немного выпить и пофлиртовать с однокласницами/ками, и вот такой облом... бокал шампанского через скайп поднимать будут) ну если выпускной будет дистанционно, то и ЕГЭ по идее такой же должен быть..должен же быть хоть какой-то плюс