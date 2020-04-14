Общество

В Пензенской области выпускные балы могут пройти дистанционно

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Выпускные в пензенских школах могут пройти в дистанционном режиме. Об этом стало известно на пресс-конференции, состоявшейся в региональном правительстве во вторник, 14 апреля.

Окончательное решение будет принято на основании ситуации с коронавирусной инфекцией.

«Давайте посмотрим, как будут развиваться события до конца месяца. Мы пока ничего не отменяли, готовимся к выпускным (в школах в первую очередь), и я дал поручение готовить бал медалистов», - пояснил губернатор Иван Белозерцев.

Если ситуация позволит провести выпускные вечера, это будет сделано.

«Если нет - я дал поручение готовиться в режиме самоизоляции. Но даже в таком случае мы должны поздравить детей, направить благодарственные письма выпускникам, которые заслужили их своей работой и деятельностью на протяжении всего периода обучения», - подчеркнул глава региона.

Министр образования Пензенской области Александр Воронков уточнил, что окончательный срок сдачи ЕГЭ пока не определен. Предполагается, что испытания состоятся в период с 8 по 12 июля. В таком случае выпускные проведут в июле 2020 года.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

господи, дети так мечтали оторваться после экзаменов, погулять, потанцевать, немного выпить и пофлиртовать с однокласницами/ками, и вот такой облом... бокал шампанского через скайп поднимать будут) ну если выпускной будет дистанционно, то и ЕГЭ по идее такой же должен быть..должен же быть хоть какой-то плюс

Гость||

Дистанционно бокал шампанского? Я боюсь дистанционно они по взрослому нахрюкаются. И скажут наконец в лицо друг другу то, чего не могли сказать лицом к лицу.

Гость||

Думайте о том, чтобы вы, ваши дети и родственники остались живы и здоровы, а не про флиртование на выпусном балу!

Гость||

ЕГЭ будут сдавать в масках, с рассадкой через парту. Придется увеличить лишь количество кабинетов, в которых будут сдавать ЕГЭ, и всё...

Имя: Гость
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