В День флага в филармонии состоится бесплатный концерт

19.08.2025 | 21:31

В Пензе 22 августа пройдут торжественные мероприятия в честь Дня Государственного флага России. Кроме парка им. В. Г. Белинского, желающих отметить праздник будут ждать в филармонии.

В органном зале состоится концертно-просветительская программа «Мой флаг - моя Россия!». Начало в 16:00, вход свободный.

Гостям прочтут лекцию на тему государственных символов страны и Пензенской области.

Также перед людьми выступят коллективы «Пензаконцерта», сообщили представители учреждения.

Праздник введен указом Президента РФ в 1994 году. Он учрежден в память событий 22 августа 1991-го, когда над Белым домом в Москве впервые после Октябрьской революции официально подняли трехцветный российский флаг, ставший государственным символом вместо красного полотнища с серпом и молотом.