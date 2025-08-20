В минобре рассказали о рекомендациях по линейкам в День знаний

20.08.2025 | 15:31

Жителей Пензенской области интересует формат линеек в школах 1 сентября в связи с неспокойной обстановкой и вероятностью объявления сигналов «Беспилотная опасность» или «Воздушная тревога». В некоторых образовательных учреждениях торжественные мероприятия для младшеклассников предполагают отменить, а вместо них провести «Разговоры о важном».

В региональном министерстве образования отметили, что вопрос о формате и плане линеек каждое учреждение решает самостоятельно. Однако в школы уже направлены рекомендации, разработанные Минпросвещения России.

Так, в сценарии мероприятия предложили предусмотреть церемонию выноса и поднятия государственного флага, приветственное слово директора, выступления родителей, учащихся, предоставление слова первоклассникам и выпускникам и другие пункты, традиционные для той или иной школы (исполнение гимна учреждения, возложение цветов к памятным местам, посещение престарелых учителей и т. д.).

Кроме того, в День знаний порекомендовали провести первое внеурочное занятие из цикла «Разговоры о важном».

Ранее министр образования Пензенской области Алексей Фомин разъяснил, что будет происходить в школах, если в регионе объявят беспилотную опасность.

«При беспилотной опасности во время образовательного процесса образовательная организация будет осуществлять необходимые меры по алгоритмам, с которыми все коллективы ознакомлены», - сообщил он.