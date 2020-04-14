Общество

Первыми продуктовые пайки получили жители сел Шемышейка и Лопатино

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Во вторник, 14 апреля, в Пензенской области началась доставка продуктовых наборов малообеспеченным семьям.

Решение об их выдаче было принято из-за продления нерабочего режима на весь апрель. В паек входят крупы, подсолнечное масло, сгущенное молоко, кондитерские изделия, макароны, консервы и другие продукты.

По словам министра труда, социального развития и демографии Пензенской области Андрея Качана, первыми наборы доставили в Шемышейку и Лопатино.

«Все произошло организованно. Семьи остались довольны. Вес набора - 24 кг, и это хорошая поддержка для всех семей», - отметил Андрей Качан.

Губернатор Иван Белозерцев признал, что вручить продукты всем мгновенно невозможно, но потребовал сделать это как можно быстрее.

«Люди в этом нуждаются. Работайте хоть круглые сутки, но надо их как можно быстрее сформировать и доставить гражданам», - подчеркнул глава региона.

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Источник — фото www.instagram.com/ivan_belozercev_penza
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Гость||

Чё говнеца никто не подливает?)

Гость||

Такой же набор 20кг минус 4кг, который в этой новости, выдавали школьникам. Вопрос почему 1 школьнику 20кг,а семье 24кг на всех?

Гость||

Если пустить те деньги,что идут на рекламу и предвыборную компанию в СМИ этого типа,то таких наборов, можно было бы раздать в три раза больше!Даже представить страшно сколько на него тратится в этом году,если в спокойный прошлый год было выкинуто на ветер больше 20 лямов.

Гость||

Вот все ругают батюшек. А вот батюшки в интернете в инстаграмм выставляют фото и видео передачи продуктов, помощи. И там реальные люди с пакета и еды и нет обмана и подставных людей. Почему к этой новости нет фото отчётов передачи людям продуктов? Пускай 100, 200 и тд будет фото. Тогда я поверю.

Гость||

Гость писал(a):

Чё говнеца никто не подливает?)
На:

Гость писал(a):

Если пустить те деньги,что идут на рекламу и предвыборную компанию в СМИ этого типа,то таких наборов, можно было бы раздать в три раза больше!Даже представить страшно сколько на него тратится в этом году,если в спокойный прошлый год было выкинуто на ветер больше 20 лямов.

Имя: Гость
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