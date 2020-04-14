Первыми продуктовые пайки получили жители сел Шемышейка и Лопатино

14.04.2020 | 15:55

Во вторник, 14 апреля, в Пензенской области началась доставка продуктовых наборов малообеспеченным семьям.

Решение об их выдаче было принято из-за продления нерабочего режима на весь апрель. В паек входят крупы, подсолнечное масло, сгущенное молоко, кондитерские изделия, макароны, консервы и другие продукты.

По словам министра труда, социального развития и демографии Пензенской области Андрея Качана, первыми наборы доставили в Шемышейку и Лопатино.

«Все произошло организованно. Семьи остались довольны. Вес набора - 24 кг, и это хорошая поддержка для всех семей», - отметил Андрей Качан.

Губернатор Иван Белозерцев признал, что вручить продукты всем мгновенно невозможно, но потребовал сделать это как можно быстрее.

«Люди в этом нуждаются. Работайте хоть круглые сутки, но надо их как можно быстрее сформировать и доставить гражданам», - подчеркнул глава региона.