Семьям с детьми на покупку книг хотят давать 3 000 рублей

08.06.2025 | 10:47

Покупку книг хотят сделать более доступной для российских семей. Для этого планируется ввести «детскую книжную карту».

О новшестве, предложенном Президентом РФ Владимиром Путиным на заседании Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов России, говорится на сайте Кремля.

«По аналогии с Пушкинской картой, которая дает возможность школьникам посещать музеи, театры, кино, выставки, предлагаю с 2026 года запустить программу «Детская книжная карта». Такие карты с номиналом в 3 000 рублей получат семьи, в которых растут дошкольники в возрасте от 3 до 6 лет», - заявил глава государства.

Предполагается, что карту получит каждый ребенок по достижении им 3 лет.

Цель этой программы - возродить традиции семейного чтения, сделать книги более доступными.

«Издания, которые можно будет приобрести с помощью детской книжной карты, должны отбираться признанными экспертами: известными литераторами, детскими психологами, специалистами дошкольного образования и воспитания. А издательствам, решившим участвовать в программе, надо будет ориентироваться на разумные ценовые параметры, чтобы номинала одной карты хватало на покупку не менее десяти книг», - добавил Президент РФ.

Карту предложено назвать «Золотой ключик».