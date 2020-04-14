Пензенцам назвали места с высоким риском заразиться коронавирусом

14.04.2020 | 13:43

Во вторник, 14 апреля, городская детская поликлиника опубликовала рейтинг мест с высоким риском заразиться коронавирусом, составленный coronavirus-monitor.ru.

На первом месте списка - аптеки, ведь туда могут приходить нездоровые люди. На втором - общественный транспорт, где крайне сложно соблюдать необходимую дистанцию.

На третьей позиции - магазины. О том, как вести себя там, чтобы не подхватить инфекцию, подробно говорится в видеоролике, прикрепленном к новости.

Четвертая строчка - автозаправки. Опасность представляет топливораздаточный пистолет колонки, за который берется большое количество людей.

На пятом месте значится процесс выгула собак. «Выводя питомца, человек чаще касается руками перил подъезда и дверных ручек. Кроме того, собака может принести вирус домой на лапах», - сообщили составители.

Наконец, на шестой позиции - выход на улицу для выноса мусора. «Несмотря на сравнительно небольшой риск подхватить инфекцию, опасность представляют вирусные частицы, которые некоторое время могут оставаться жизнеспособными на пыли», - объяснили разработчики.

По состоянию на 14 апреля в Пензенской области зарегистрировано 84 случая заражения коронавирусом, 1 человек умер, 1 выздоровел. Среди заболевших - дети в возрасте 4 и 9 лет.