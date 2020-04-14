Общество

Пензенцам назвали места с высоким риском заразиться коронавирусом

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Во вторник, 14 апреля, городская детская поликлиника опубликовала рейтинг мест с высоким риском заразиться коронавирусом, составленный coronavirus-monitor.ru.

На первом месте списка - аптеки, ведь туда могут приходить нездоровые люди. На втором - общественный транспорт, где крайне сложно соблюдать необходимую дистанцию.

На третьей позиции - магазины. О том, как вести себя там, чтобы не подхватить инфекцию, подробно говорится в видеоролике, прикрепленном к новости.

Четвертая строчка - автозаправки. Опасность представляет топливораздаточный пистолет колонки, за который берется большое количество людей.

На пятом месте значится процесс выгула собак. «Выводя питомца, человек чаще касается руками перил подъезда и дверных ручек. Кроме того, собака может принести вирус домой на лапах», - сообщили составители.

Наконец, на шестой позиции - выход на улицу для выноса мусора. «Несмотря на сравнительно небольшой риск подхватить инфекцию, опасность представляют вирусные частицы, которые некоторое время могут оставаться жизнеспособными на пыли», - объяснили разработчики.

По состоянию на 14 апреля в Пензенской области зарегистрировано 84 случая заражения коронавирусом, 1 человек умер, 1 выздоровел. Среди заболевших - дети в возрасте 4 и 9 лет.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — vk.com/id421374037
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Гость||

В маршрутках все стерильно, в Багдаде все спокойно... (пою)

Гость||

Эдак пожалуй и дома на балконе можно заразиться. Высунешься, а больной сосед с верхнего этажа плюнет.

Гость||

Идиоты макароновирусные

Гость||

Насмотрелись телевизора.

Гость||

И ты Дебил Черемушкин

Гость||

Пора тебе в дурку

Гость||

penzainform.ru писал(a):

На пятом месте значится процесс выгула собак. «Выводя питомца, человек чаще касается руками перил подъезда и дверных ручек. Кроме того, собака может принести вирус домой на лапах», - сообщили составители.

Наконец, на шестой позиции - выход на улицу для выноса мусора. «Несмотря на сравнительно небольшой риск подхватить инфекцию, опасность представляют вирусные частицы, которые некоторое время могут оставаться жизнеспособными на пыли», - объяснили разработчики

Абсурд просто. А на обуви мы не можем принести заразу? только на лапах собаки? Собаку каждый хозяин моет в такую погоду после каждого выгула. Или только с питомцем мы касаемся ручек и перил? остальные силой мысли двери открывают что ли? Почитаешь, так и форточки не надо открывать. А то пыль от соседней помойки залетит и все..

Гость||

Гость писал(a):

Абсурд просто. А на обуви мы не можем принести заразу?
Тшшш - не разрушай наивную детскую веру в непогрешимость подошв адидасных.

Гость||

на стройках все стерильно, в Багдаде все спокойно

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Несмотря на сравнительно небольшой риск подхватить инфекцию, опасность представляют вирусные частицы, которые некоторое время могут оставаться жизнеспособными на пыли», - объяснили разработчики.
Для того, что бы подхватить инфицирующую дозу, это сколько пыли нужно всосать?

Гость||

В аптеку не ходи, в магазин не ходи, с собакой не гуляй. Готовимся к сдаче ГТО.

Гость||

зараза к заразе не пристает

Гость||

Полностью согласен - этот Черемушкин больной на всю голову. Лечись!

Гость||

Самые опасные места - это храмы, где скопление людей целующих иконы и руки попа.Не зря срочно им рекомендавали как сея там вести.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

На первом месте списка - аптеки, ведь туда могут приходить нездоровые люди.
Да ну на ,в аптеки ходят исключительно ЗДОРОВЫЕ люди)

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Имя: Гость
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