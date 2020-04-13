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Общество

В регионе подтвердились новые случаи заболевания коронавирусом

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На понедельник, 13 апреля, в Пензенской области подтвердилось 17 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Данные обнародовал московский оперативный штаб.

Таким образом, в регионе число заболевших опасным вирусом составило 84 человека.

Ранее сообщалось, что пациенты, в настоящее время находящиеся на лечении в областном центре специализированных видов медпомощи, - жители Пензы, Бессоновки, Заречного, Кузнецка, Наровчата, Русского Камешкира, Чаадаевки (Городищенский район), Старого Демкина (Шемышейский район), Бессоновки, Земетчина, Никольска, Городищенского района.

Среди заболевших люди разного возраста, в том числе 9-летний ребенок. Он госпитализирован вместе с мамой. Состояние обоих стабильное и удовлетворительное.

Трое из пациентов находятся в реанимации и подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

А сколько умерло за период самоизоляции от "простой" пневмонии? Может нужно давать данные и люди будут меньше выходить из дома?

Гость||

Позорное 4..5 место в ПФО. Плохо работаем, плохо...

Гость||

Раньше заболели, раньше вылечимся.

Гость||

Количество пациентов с коронавирусом в России за сутки выросло на 2 558 человек, до 18 328 зараженных.

Гость||

Ну а кто-то выздоровел?

Почему по ним нет данных ?

Гость||

Нужно все-таки публиковать имена заболевших, чтобы люди из их окружения вели себя более осторожно!

Гость||

Когда уже карантин то введут!

Гость||

В Москве поначалу было примерно 2/3 от общего числа заболевших. А теперь уже чуть больше половины - примерно 1,3 тыс из 2,5... Вирус уверенно пошёл в регионы.

Гость||

Гость писал(a):

Нужно все-таки публиковать имена заболевших
Тебе понятие врачебная тайна не знакомо? Кто захочет сам расскажет, а кто не захочет - не твое дело.

Гость||

Без карантина можно самоизолироваться.

Гость||

Гость писал(a):

В Москве поначалу было примерно 2/3 от общего числа заболевших. А теперь уже чуть больше половины - примерно 1,3 тыс из 2,5... Вирус уверенно пошёл в регионы.
Гость писал(a):
В Москве поначалу было примерно 2/3 от общего числа заболевших. А теперь уже чуть больше половины - примерно 1,3 тыс из 2,5... Вирус уверенно пошёл в регионы.

Гость||

Сегодня утром на 9 троллейбусе люди ехали битком. Почему не пускают 16 автобус? В Шуисте нету автобуса.

Гость||

Гость писал(a):

Раньше заболели, раньше вылечимся.
не факт, что вылечитесь

Гость||

Гость писал(a):

Кто захочет сам расскажет, а кто не захочет - не твое дело.
А ты всех помнишь, с кем контактировал неделю назад?

Гость||

Гость писал(a):

Когда уже карантин то введут!
Блажен кто верует.

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след. Ctrl →
Имя: Гость
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