В регионе подтвердились новые случаи заболевания коронавирусом

13.04.2020 | 10:53

На понедельник, 13 апреля, в Пензенской области подтвердилось 17 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Данные обнародовал московский оперативный штаб.

Таким образом, в регионе число заболевших опасным вирусом составило 84 человека.

Ранее сообщалось, что пациенты, в настоящее время находящиеся на лечении в областном центре специализированных видов медпомощи, - жители Пензы, Бессоновки, Заречного, Кузнецка, Наровчата, Русского Камешкира, Чаадаевки (Городищенский район), Старого Демкина (Шемышейский район), Бессоновки, Земетчина, Никольска, Городищенского района.

Среди заболевших люди разного возраста, в том числе 9-летний ребенок. Он госпитализирован вместе с мамой. Состояние обоих стабильное и удовлетворительное.

Трое из пациентов находятся в реанимации и подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.