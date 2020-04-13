В регионе подтвердились новые случаи заболевания коронавирусом

На понедельник, 13 апреля, в Пензенской области подтвердилось 17 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Данные обнародовал московский оперативный штаб.
Таким образом, в регионе число заболевших опасным вирусом составило 84 человека.
Ранее сообщалось, что пациенты, в настоящее время находящиеся на лечении в областном центре специализированных видов медпомощи, - жители Пензы, Бессоновки, Заречного, Кузнецка, Наровчата, Русского Камешкира, Чаадаевки (Городищенский район), Старого Демкина (Шемышейский район), Бессоновки, Земетчина, Никольска, Городищенского района.
Среди заболевших люди разного возраста, в том числе 9-летний ребенок. Он госпитализирован вместе с мамой. Состояние обоих стабильное и удовлетворительное.
Трое из пациентов находятся в реанимации и подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.
Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.
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А сколько умерло за период самоизоляции от "простой" пневмонии? Может нужно давать данные и люди будут меньше выходить из дома?