В Заречном у 19 горожан не подтвердился коронавирус

13.04.2020 | 13:49

В Заречном сняли карантин с двух подъездов. Как показали результаты тестов, их 19 жителей не заражены COVID-19.

Речь идет о домах № 29 на Зеленой улице и № 28 на проспекте 30-летия Победы. Ранее оттуда были госпитализированы горожане, у которых подтвердился коронавирус.

На понедельник, 13 апреля, в Заречном зафиксировано три случая заболевания COVID-19. На карантин остается закрытым один подъезд, под медицинским наблюдением находятся 110 человек, уточнили в городской администрации.

C 13-го числа в Заречном начали действовать дополнительные ограничительные меры. Теперь въезд и выезд на территорию города возможен лишь по согласованию с администрацией.