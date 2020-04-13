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Общество

В Заречном у 19 горожан не подтвердился коронавирус

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В Заречном сняли карантин с двух подъездов. Как показали результаты тестов, их 19 жителей не заражены COVID-19.

Речь идет о домах № 29 на Зеленой улице и № 28 на проспекте 30-летия Победы. Ранее оттуда были госпитализированы горожане, у которых подтвердился коронавирус.

На понедельник, 13 апреля, в Заречном зафиксировано три случая заболевания COVID-19. На карантин остается закрытым один подъезд, под медицинским наблюдением находятся 110 человек, уточнили в городской администрации.

C 13-го числа в Заречном начали действовать дополнительные ограничительные меры. Теперь въезд и выезд на территорию города возможен лишь по согласованию с администрацией.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Опять Заречный!? ПОЧЕМУ не подтвердили? Может плохо провели анализы? Этого не может быть,я не верю.

Гость||

А я Дина Черемушкина! У 19 человек, в Пензе 19 не подтвердился covid 19, магия!

Гость||

Гость писал(a):

Этого не может быть,я не верю.
Смотри не утопись от огорчения

Гость||

А если бы ворота заварили перед новым годом, даже чих не прошёл бы.

Гость||

Заварите ворота в этот лосятник!

И вообще из заречного надо областной обсерватор сделать!

Гость||

Ты каждый раз одно и тоже пишешь!) убогий!

Гость||

Зато у 17 подтвердили в области

Гость||

Кто такой дина черемушкина? Почему не знаю? Это смотрящий или положенец?

Гость||

Обсератор

Гость||

Какой вирус для Зареченцев? Они даже трипер не хотят вылечить,который поймал от замужней женщина. Вирус для них не существует.

Гость||

Гость писал(a):

Опять Заречный!? ПОЧЕМУ не подтвердили? Может плохо провели анализы? Этого не может быть,я не верю.
Опять ОПУЩЕННЫЙ, ты еще не вылечился? Хотя такое не лечится!!!

Гость||

Гость писал(a):

Заварите ворота в этот лосятник!

И вообще из заречного надо областной обсерватор сделать!

Тебя спасёт только псих диспансер, ОПУЩЕННЫЙ!!!

Гость||

Мой опущенный обязательно на тебя встанет.

Имя: Гость
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