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Ликбез

Как получить направление на медицинскую реабилитацию?

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Вопрос от интернет-пользователя

Нужно пройти медицинскую реабилитацию. Как можно получить направление?

Ответ специалиста

Реабилитацию можно пройти бесплатно по полису ОМС или платно по полису ДМС или договору с медицинской организацией, рассказали специалисты портала госуслуг.

Направление выдает лечащий или участковый врач.

«Терапевт, педиатр, врач общей практики, врач-специалист», - перечислили эксперты.

Пройти реабилитацию можно в стационаре - как дневном, так и круглосуточном - и амбулаторно.

Кроме того, врач вправе направить человека в федеральный центр.

«Также пациент или его законный представитель могут самостоятельно обратиться в федеральный центр с результатами исследований, подтверждающих диагноз. Врачебная комиссия рассматривает показания и принимает решение о госпитализации пациента», - объяснили специалисты.

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