Как получить направление на медицинскую реабилитацию?

Вопрос от интернет-пользователя
Нужно пройти медицинскую реабилитацию. Как можно получить направление?
Ответ специалиста
Реабилитацию можно пройти бесплатно по полису ОМС или платно по полису ДМС или договору с медицинской организацией, рассказали специалисты портала госуслуг.
Направление выдает лечащий или участковый врач.
«Терапевт, педиатр, врач общей практики, врач-специалист», - перечислили эксперты.
Пройти реабилитацию можно в стационаре - как дневном, так и круглосуточном - и амбулаторно.
Кроме того, врач вправе направить человека в федеральный центр.
«Также пациент или его законный представитель могут самостоятельно обратиться в федеральный центр с результатами исследований, подтверждающих диагноз. Врачебная комиссия рассматривает показания и принимает решение о госпитализации пациента», - объяснили специалисты.
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