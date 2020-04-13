Оперштаб: Среди новых зараженных 4-летний ребенок

13.04.2020 | 11:10

В понедельник, 13 апреля, оперативный штаб Пензенской области подтвердил информацию о 17 случаях заражения коронавирусом в регионе. Итого - 84. Уточняется, что среди новых заболевших - 4-летний ребенок.

«Пришли тесты из референс-центра с 17 подтвержденными результатами. Пациенты от 4 лет (один ребенок) до 89 лет из Пензы, Заречного, Лопатинского района, Пензенского района, Кузнецка, Шемышейского района», - сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.

Она уточнила, что под наблюдением находится 2 631 человек, снято с него - 5 248. В вирусологической лаборатории обследовали 8 897 жителей региона (9 476 исследований), в лабораториях лечебной сети - 2 373 (2 798 исследований).

На совещании 13 апреля замминистра здравоохранения области Оксана Чижова сообщала, что 160 человек находятся в стационарах с подозрением на заражение коронавирусом.