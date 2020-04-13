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Общество

Оперштаб: Среди новых зараженных 4-летний ребенок

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В понедельник, 13 апреля, оперативный штаб Пензенской области подтвердил информацию о 17 случаях заражения коронавирусом в регионе. Итого - 84. Уточняется, что среди новых заболевших - 4-летний ребенок.

«Пришли тесты из референс-центра с 17 подтвержденными результатами. Пациенты от 4 лет (один ребенок) до 89 лет из Пензы, Заречного, Лопатинского района, Пензенского района, Кузнецка, Шемышейского района», - сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.

Она уточнила, что под наблюдением находится 2 631 человек, снято с него - 5 248. В вирусологической лаборатории обследовали 8 897 жителей региона (9 476 исследований), в лабораториях лечебной сети - 2 373 (2 798 исследований).

На совещании 13 апреля замминистра здравоохранения области Оксана Чижова сообщала, что 160 человек находятся в стационарах с подозрением на заражение коронавирусом.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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penzainform.ru||

В понедельник, 13 апреля, оперативный штаб Пензенской области подтвердил информацию о 17 случаях заражения коронавирусом в регионе. Итого - 84. Уточняется, что среди новых заболевших - 4-летний ребенок.

«Пришли тесты из референс-центра с 17 подтвержденными результатами. Пациенты от 4 лет (один ребенок) до 89 лет из Пензы, Заречного, Лопатинского района, Пензенского района, Кузнецка, Шемышейского района», - сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.

Она уточнила, что под наблюдением находится 2 631 человек, снято с него - 5 248. В вирусологической лаборатории обследовали 8 897 жителей региона (9 476 исследований), в лабораториях лечебной сети - 2 373 (2 798 исследований).

На совещании 13 апреля замминистра здравоохранения области Оксана Чижова сообщала, что 160 человек находятся в стационарах с подозрением на заражение коронавирусом.

http://www.penzainform.ru/news/social/2020/04/13/opershtab_sredi_novih_zarazhennih_4-letnij_rebenok.html

Гость||

Спасибо за информацию!

Гость||

Дина Черемушкина это мем

Гость||

Я так понял, что выздоровших нет?

Гость||

Дальше гуляйте со своими детьми! И водите в детские сады! Безумные родители!

Гость||

Гость писал(a):

Дальше гуляйте со своими детьми! И водите в детские сады! Безумные родители!
Так ты создай людям условия, а потом уж печатай свои глупые обвинения.

Гость||

Гость писал(a):

Гость|13.04.2020 11:30|

Дальше гуляйте со своими детьми! И водите в детские сады! Безумные родители!

и чо такого не у всех же дети хлюпики есть и с нормальной иммунной системой так же как и их родители.

Гость||

Гость писал(a):

Дальше гуляйте со своими детьми! И водите в детские сады! Безумные родители
А с кем детей оставлять? На жизнь как зарабатывать? Никто продукты в дом не принесет. В Москве всем без справок по 13 тысяч стали выплачивать, хоть на хлеб, а у нас помоги себе сам

Гость||

Легко рассуждать тем, кто сидит на бюджетных деньгах: идите и гуляйте, мол, дальше... А если надо зарабатывать, а не просиживать на бюджете? Как жить, не зарабатывая?

Гость||

Гость писал(a):

Гость|13.04.2020 11:30|

Я так понял, что выздоровших нет?

как нет 1 заболевшая она же и выздоровевшая и что примечательно даже близким родственникам вирусок от неё не передался.

Гость||

Гость писал(a):

Так ты создай людям условия, а потом уж печатай свои глупые обвинения.
Какие условия нужно создать, чтобы мамочки не таскали детей с собой в магазин? Мозг в развес начать продавать?

Гость||

Гость писал(a):

и чо такого не у всех же дети хлюпики есть и с нормальной иммунной системой так же как и их родители.
Даже лёгкая форма ковида не оставит организм и особенно лёгкие прежними. Вы считаете, что после даже обычного бронхита человек способен продолжать нормальную жизнь? На себе проверяли? А тут о детях, у них вся жизнь впереди.

Гость||

Гость писал(a):

Вы считаете, что после даже обычного бронхита человек способен продолжать нормальную жизнь?
И после бронхита и после пневмонии, на себе проверял.

Гость||

Гость писал(a):

Какие условия нужно создать, чтобы мамочки не таскали детей с собой в магазин? Мозг в развес начать продавать?
Для начала ударься головой об косяк с разбегу.

Ну а людям нужна материальная поддержка, для пребывания в изоляции. То есть введение режима карантина, как в нормальных странах. Даже Казахстан это сделал, а у нас только тролли-мгерыши призывами народ кормят. Вот как ты, к примеру.

Гость||

Гость писал(a):

Какие условия нужно создать, чтобы мамочки не таскали детей с собой в магазин?
а твой писательский мозг не сообразит что нужно сделать, все уже придумано в водить надо официально карантин или ты не знал писарчук об этом?

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Имя: Гость
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