Зареченцы делятся кадрами с краснокнижными черепахами

01.06.2024 | 11:55

Жители Заречного в городском телеграм-канале делятся кадрами с болотными черепахами, обитающими на местном водоеме.

«На Лесном пруду уже вылезли черепахи», - сообщает один из них, запечатлев пресмыкающееся на воде. Другой горожанин сделал ролик, где тортилла ползет по траве, а ребенок направляет ее в пруд.

Болотная черепаха - небольшое животное: длина каркаса составляет 25-30 см. Панцирь сверху окрашен в темно-оливковый или буро-коричневый цвет в желтых точках или черточках, а шея, лапы и хвост покрыты многочисленными желтыми пятнами на темном фоне.

Животное занесено в Красную книгу Пензенской области и относится к редким. Точная численность популяции в Пензенской области не установлена.

В 2022 году болотные черепахи были замечены на одном из городских прудов в Пензе. Один из факторов сокращения вида - отлов для содержания в неволе.

Фото № 2 - кадр из видео «Чат Заречный в теме».