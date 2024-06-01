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Из жизни

Зареченцы делятся кадрами с краснокнижными черепахами

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Жители Заречного в городском телеграм-канале делятся кадрами с болотными черепахами, обитающими на местном водоеме.

Зареченцы делятся кадрами с краснокнижными черепахами

«На Лесном пруду уже вылезли черепахи», - сообщает один из них, запечатлев пресмыкающееся на воде. Другой горожанин сделал ролик, где тортилла ползет по траве, а ребенок направляет ее в пруд.

Болотная черепаха - небольшое животное: длина каркаса составляет 25-30 см. Панцирь сверху окрашен в темно-оливковый или буро-коричневый цвет в желтых точках или черточках, а шея, лапы и хвост покрыты многочисленными желтыми пятнами на темном фоне.

Животное занесено в Красную книгу Пензенской области и относится к редким. Точная численность популяции в Пензенской области не установлена.

В 2022 году болотные черепахи были замечены на одном из городских прудов в Пензе. Один из факторов сокращения вида - отлов для содержания в неволе.

Фото № 2 - кадр из видео «Чат Заречный в теме».

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Источник — видео Telegram-канал «Чат Заречный в теме»
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