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Общество

Названа опасность употребления воды из чайника с накипью

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Постоянное употребление воды из чайника с накипью может привести к серьезным проблемам со здоровьем, например образованию камней в почках.

Накипь появляется при кипячении жесткой воды. Она представляет собой отложения карбоната кальция и магния. Это малорастворимые в воде соли. При их нечастом употреблении угрозы нет, но если пить такую воду длительное время, соли перестают быть безобидными.

«Избыток кальция попадает в кровь, и организм пытается от него избавиться, выводя через почки с мочой. Регулярное выведение излишков кальция через почки может привести к образованию микролитов («песка»), а затем и камней. Даже если не образуются камни, функция почек постепенно и необратимо нарушается, что может привести к их хронической болезни», - рассказала в беседе с «Газетой.ru» врач-диетолог Оксана Михалева.

У людей старше 50 лет, помимо почек, могут пострадать сосуды. Кальций способен откладываться в их стенках, нарушать их внутреннюю поверхность, делать более хрупкими. Все это приводит к более быстрому формированию холестериновых бляшек.

Вода из чайника с накипью опасна для людей с дефицитом витамина D, который способствует отложению кальция в костях, а не в почках и сосудах. При недостатке витамина кальций поступает напрямую в почки и вредит им.

Врач призвала внимательно следить за состоянием чайника и использовать различные методы смягчения жесткой воды.

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