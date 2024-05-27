Врач назвал не самым лучшим решением подъем по будильнику

27.05.2024 | 08:44

Пробуждение по будильнику может нарушить фазу глубокого сна, а откладывание звонка на 5-10 минут, чтобы еще немного подремать, усилит уровень стресса.

Об этом в беседе с «Известиями» рассказал врач Денис Банный. По его словам, лучшим решением и профилактикой нарушений сна будет пробуждение без будильника, однако для этого следует выстроить четкий режим дня.

«Конечно, современный ритм жизни и график работы большинству из нас не дает возможности для таких экспериментов. Но можно установить на звонок будильника мелодичную и не слишком резкую мелодию, чтобы сделать переход от сна к бодрствованию более приятным. Кроме того, не стоит откладывать будильник на 5-10 минут. В это время организм все равно полноценно не отдыхает, а уровень стресса увеличивается. При этом ускоряется сердцебиение, поднимается артериальное давление, с годами это может привести к развитию сердечно-сосудистых заболеваний», - отметил врач.

Он рекомендовал отказаться от просмотра сообщений и соцсетей сразу после пробуждения, поскольку это усиливает уровень тревожности и способствует снижению самооценки. По мнению специалиста, полезным будет приобрести обычный будильник, а телефон класть как можно дальше от себя.

Чтобы чувствовать себя бодрым по утрам, врач посоветовал сразу после подъема выпить стакан воды, заняться утренней гимнастикой, пробежкой или принять контрастный душ.

«А вот первую кружку кофе лучше налить через 1,5-2 часа после пробуждения. Дело в том, что рано утром в организме активно вырабатывается кортизол - «гормон стресса», который активизирует работу организма. Кофе замещает этот процесс, в результате синтез естественного источника бодрости, кортизола, снижается», - пояснил специалист.