Мэр Пензы пообещал очистить тротуары до конца дня

13.04.2020 | 09:46

В понедельник, 13 апреля, глава администрации Пензы Андрей Лузгин отчитался губернатору о работе, направленной на ликвидацию последствий стихии.

Он сообщил, что без электричества в городе остаются 290 частных домов, работает 27 бригад. «Сегодня постараемся до обеда все данные дома запустить», - пообещал он.

Что касается повалившихся деревьев, то накануне большую их часть убрали, в понедельник продолжат этим заниматься.

Выпавший снег 13 апреля убирают 40 машин МУП «Пензадормост». Помимо магистралей, очищаются тротуары, остановочные павильоны. «Рассчитываем, что тротуары до конца дня закончим», - отметил Андрей Лузгин.

Управляющие компании, по его словам, организуют уборку снега во дворах в ручном режиме.

«Не надо ждать, когда плюсовая температура позволит снегу растаять. Подключите возможности руководителей промышленных предприятий, малого и среднего бизнеса, которые выделяют технику и людей», - посоветовал мэру Иван Белозерцев.