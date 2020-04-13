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Общество

Мэр Пензы пообещал очистить тротуары до конца дня

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В понедельник, 13 апреля, глава администрации Пензы Андрей Лузгин отчитался губернатору о работе, направленной на ликвидацию последствий стихии.

Он сообщил, что без электричества в городе остаются 290 частных домов, работает 27 бригад. «Сегодня постараемся до обеда все данные дома запустить», - пообещал он.

Что касается повалившихся деревьев, то накануне большую их часть убрали, в понедельник продолжат этим заниматься.

Выпавший снег 13 апреля убирают 40 машин МУП «Пензадормост». Помимо магистралей, очищаются тротуары, остановочные павильоны. «Рассчитываем, что тротуары до конца дня закончим», - отметил Андрей Лузгин.

Управляющие компании, по его словам, организуют уборку снега во дворах в ручном режиме.

«Не надо ждать, когда плюсовая температура позволит снегу растаять. Подключите возможности руководителей промышленных предприятий, малого и среднего бизнеса, которые выделяют технику и людей», - посоветовал мэру Иван Белозерцев.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

А почему вчера этим не занимались ? Целые сутки были ! А к вечеру оно всё уже само растает! опять воровство денег и показуха ? Сегодня +10, завтра +16

Гость||

Ворьё займитесь городом, а не показухой. Хватит народ обманывать.

Гость||

До конца дня все само растает...

Гость||

Ворье вас послушало

Гость||

Всевышний дал снега - он и уберёт.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Не надо ждать, когда плюсовая температура позволит снегу растаять. Подключите возможности руководителей промышленных предприятий, малого и среднего бизнеса, которые выделяют технику и людей», - посоветовал мэру Иван Белозерцев.
Обещалкин,ты где вчера прятался?На дорогах мы и без вашей помощи снег разбили,а сегодня солнце его до конца уберёт.И прекрати рисовать на публику,как ты стараешься.Ты ничего полезного для области не делаешь,только обещаешь.

Имя: Гость
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