12.04.2020 | 09:30

Вечером в субботу, 11 апреля, пензенские группы соцсети «ВКонтакте» запестрели снимками упавших деревьев. Удара стихии не выдержали больше десятка стволов.

Сильный ветер свалил деревья у дома № 49 и 57 на Ладожской улице, на Фабричной, на Ульяновской рядом с ЦНТИ, у дома № 7 на Красной улице, № 13 на Кулакова, № 27 8 марта.

Некоторые рухнули на припаркованные автомобили, кое-какие насаждения ветер вырвал с корнем.

На проспекте Победы рядом с домом № 77а упавший ствол оборвал провода, проезд для транспорта закрыли. Въезд оказался закрыт и на улицы Коммунистическую, Островского.

У дома № 14 на Новоказанской улице упавшая береза потянула за собой опору. Пострадал один автомобиль.

А на улице Пушкина ЧП могло окончиться трагически.

«У нас тоже упало дерево между домами Пушкина 15 и Пушкина 17. Перегорожен въезд во двор дома Пушкина 15. Дерево относится к Пушкина 17. Жильцы этого дома упорно не хотели его спиливать. Хорошо, что сейчас вечер, и на улице нет людей и машин. А обычно это очень оживленное место, где и дети тоже ходят. Возле 17 дома осталось еще куча таких же деревьев, видимо, ждут трагедии, так интереснее пилить их будет!» - рассказал автор поста.

Рухнувшее дерево создало аварийную ситуацию на дороге у Ахунского переезда. «Очень аккуратно, с ближним плохо видно», - предупредил автомобилистов автор снимка.

Не пощадила стихия и Заречный. Там ветер сломал дерево у дома № 22 на проспекте 30-летия Победы. Толстая ветвь наклонилась низко к дороге, припаркованных машин, к счастью, рядом не оказалось.

«Сегодня что за день! Деревья падают, аварии кругом», - посетовала прокомментировавшая снимок пользовательница.

Фото vk.com/sova_penza, vk.com/penza_live.