09.04.2020 | 10:21

В Пензенской области в нерабочий месяц разрешили работать организациям сферы лесного хозяйства. Соответствующие изменения в постановление о дополнительных мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции губернатор Иван Белозерцев внес в среду, 8 апреля.

Речь идет о структурах, осуществляющих федеральный государственный лесной надзор (лесную охрану), федеральный государственный пожарный надзор, являющихся исполнителями госзаданий по охране и воспроизводству лесов.

Также это касается предприятий, использующих лес для заготовки древесины (арендаторов лесных участков) в части воспроизводства и противопожарного обустройства лесов.

В тот же день в общий список работающих добавили организации, исполняющие государственный оборонный заказ, а также осуществляющие поставку продукции в рамках экспортных контрактов.

Еще раньше в список включили фирмы, занятые на весенних полевых работах и оказывающие складские и транспортно-логистические услуги в сельскохозяйственной отрасли.

Деятельность остальных компаний приостановлена до 30 апреля.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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