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Общество | В области разрешили работать представителям еще одной сферы

09.04.2020|10:21
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В Пензенской области в нерабочий месяц разрешили работать организациям сферы лесного хозяйства. Соответствующие изменения в постановление о дополнительных мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции губернатор Иван Белозерцев внес в среду, 8 апреля.

Речь идет о структурах, осуществляющих федеральный государственный лесной надзор (лесную охрану), федеральный государственный пожарный надзор, являющихся исполнителями госзаданий по охране и воспроизводству лесов.

Также это касается предприятий, использующих лес для заготовки древесины (арендаторов лесных участков) в части воспроизводства и противопожарного обустройства лесов.

В тот же день в общий список работающих добавили организации, исполняющие государственный оборонный заказ, а также осуществляющие поставку продукции в рамках экспортных контрактов.

Еще раньше в список включили фирмы, занятые на весенних полевых работах и оказывающие складские и транспортно-логистические услуги в сельскохозяйственной отрасли.

Деятельность остальных компаний приостановлена до 30 апреля.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость|09.04.2020 10:36|

Это только мне чтоль на работу нельзя? Уже всем можно!

Гость|09.04.2020 11:16|

Господи дай нам всем здоровья и терпения,чтоб этот вирус побыстрее перестал распространяться!

Гость|09.04.2020 11:24|

Да уж путин хочет сокращать отдых, так что ещё неделя и всем разрешат работать.

У нас родственников закрыли в полъещде на карантин на 14д.сначала, а потом сняли его через 5 дней, без всяких объяснений.

Гость|09.04.2020 11:30|

Куртизанки работают?

Имя: Гость
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