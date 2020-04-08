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Экономика | В Пензенской области расширили список работающих организаций

08.04.2020|16:20
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В среду, 8 апреля, стало известно, что в Пензенской области расширили список организаций, которые могут продолжать работу несмотря на введение режима повышенной готовности.

Соответствующие изменения внесены в постановление правительства региона.

В общий список добавили организации, исполняющие государственный оборонный заказ, а также осуществляющие поставку продукции в рамках экспортных контрактов.

«Руководителям предписано организовать деятельность при соблюдении санитарно-профилактических мер, направленных на недопущение распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», - сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Ранее в список включили фирмы, занятые на весенних полевых работах и оказывающие складские, транспортно-логистические услуги в сельскохозяйственной отрасли.

Деятельность остальных компаний приостановлена до 30 апреля.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость|08.04.2020 17:00|

penzainform.ru писал(a):

которые могут продолжать работу несмотря на введение режима повышенной готовности.
Говоря простыми словами, указанный режим не представляет собой каких-то существенных отличий от ранее установленных рамок для рядового населения. Он больше рассчитан на то, чтобы мобилизировать ответственные органы, сообщает ......Права и обязанности граждан остаются такими же, как и были до принятия режима повышенной готовности, ведь напрямую их не касаются.

Так, например, специалистов из служб экстренной помощи могут перевести на график круглосуточной работы. Сюда попали как врачи, так и спасатели, сообщает .......Но ведь большинство граждан России имеют другие профессии, поэтому напрямую такие изменения их интересы и распорядок дня не затрагивают. Поэтому и переживать не о чем.

То же самое касается и правоохранительных органов, которые могут отправиться дежурить на улицы города по круглосуточному графику. Но даже при этом принятые меры на официальных основаниях не должны ограничивать права и свободу граждан.

И тут справедливо вспоминается запрет на выход на улицу без особой надобности. Нормы по этому аспекту прописаны в правках Федерального закона от 2 апреля текущего года.

Там сказано, что граждане обязаны не только соблюдать общественный порядок, но и выполнять поступающие распоряжения от должностных лиц, сообщает.....

Гость|08.04.2020 17:17|

У меня зуб болит и сильно. По острой боли я в городской могу только удалить. Скажите когда откроют стоматологии частные? Что за зверство?

Гость|08.04.2020 17:28|

Гость писал(a):

У меня зуб болит и сильно. По острой боли я в городской могу только удалить. Скажите когда откроют стоматологии частные? Что за зверство?
На Володарского удаляют платно

Гость|08.04.2020 17:29|

В частных работают дежурные врачи

Имя: Гость
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