08.04.2020 | 16:20

В среду, 8 апреля, стало известно, что в Пензенской области расширили список организаций, которые могут продолжать работу несмотря на введение режима повышенной готовности.

Соответствующие изменения внесены в постановление правительства региона.

В общий список добавили организации, исполняющие государственный оборонный заказ, а также осуществляющие поставку продукции в рамках экспортных контрактов.

«Руководителям предписано организовать деятельность при соблюдении санитарно-профилактических мер, направленных на недопущение распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», - сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Ранее в список включили фирмы, занятые на весенних полевых работах и оказывающие складские, транспортно-логистические услуги в сельскохозяйственной отрасли.

Деятельность остальных компаний приостановлена до 30 апреля.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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