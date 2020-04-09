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Общество

РАН одобрила идею присвоения Пензе звания «Город трудовой доблести»

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Российская академия наук подтвердила наличие оснований для присвоения Пензе почетного звания РФ «Город трудовой доблести», прислав соответствующее экспертное заключение на имя губернатора Ивана Белозерцева.

«В экспертном заключении Российской академии наук сказано, что направленные регионом материалы свидетельствуют о большом вкладе Пензы и ее жителей в дело укрепления оборонной мощи страны в годы Великой Отечественной войны, в Победу СССР над фашизмом», - пояснил глава региона.

В 1941-1942 годах в Пензенскую область эвакуировали 65 промышленных предприятий, в том числе 13 машиностроительных заводов, из Москвы, Ленинграда, Орла, Курска, Калинина, а также с Украины и Белоруссии. Производства разместились в Пензе, Кузнецке, Нижнем Ломове, Никольске, Каменке, Грабове, Бессоновке.

«На их базе возникли новые заводы. Каждая четвертая мина, авиабомба, а также артиллерийский снаряд, изготовленные в годы Великой Отечественной войны, были оснащены пиротехническими изделиями Пензенского велосипедного завода имени М. В. Фрунзе», - отметили в пресс-службе регионального правительства.

Городские предприятия также изготавливали шинели и ватники, папиросную и картографическую бумагу, спирт для медицинских учреждений и лыжи для бойцов.

Иван Белозерцев назвал подтверждение этих заслуг важным этапом в процессе получения почетного звания РФ «Город трудовой доблести».

«Будем надеяться на то, что нам удастся довести начатое дело до логического завершения и Пензе присвоят высокое звание. Это важно для наших ветеранов, тружеников тыла, для их детей и внуков, а по сути - для всех жителей нашего славного края», - высказался губернатор.

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Гость|09.04.2020 15:30|

Российская академия лженаук РАН - это там, где от всех болезней святой водой предлагали лечить и патент под это дело готовили? Тогда это серьезные эксперты..

Гость|09.04.2020 15:33|

75 лет прошло...вспомнили

Гость|09.04.2020 15:48|

Хороший мем в инете видел - Бессмертный полк, идет мальчиш-плохиш и несет табличку с Мальчишом=кибальчишом. не забудем!! написано и плачет даже......

Гость|09.04.2020 15:53|

Монумент воинской и трудовой Славы в г.Пензе где находится все знают?

Гость|09.04.2020 15:54|

Руки прочь от завоеваний отцов и дедов. Не примазывайтесь к их подвигу. Это было в другой стране, идеология которой в корне противоположна сегодняшней.

Гость|09.04.2020 15:55|

А почему не присвоит звание разграбленной промзоны региона молельных домов РПЦ?

Гость|09.04.2020 15:56|

Если память не изменяет то в СССР нашему городу было присвоено это звание уже?

Гость|09.04.2020 15:57|

Пропавшие ордена ЗиФ найдите!

Гость|09.04.2020 16:00|

Гость писал(a):

75 лет прошло...вспомнили
Стелу Героям ВОВ и Труда на Советской площади не снешли под шумок???

Гость|09.04.2020 16:01|

Музей ПО ЗиФ уничтожили, пропавшие ордена никто не ищет.

Какое моральное право губернатор имеет что-то вякать про победу над фашизмом?

Продал все и всех предал

Гость|09.04.2020 16:19|

Зато что сейчас весь почти весь город работает, когда президент велел дома сидеть? Кто подпольно, кто за урезанную зарплату, кто на дому.

Гость|09.04.2020 16:22|

Гость писал(a):

Руки прочь от завоеваний отцов и дедов. Не примазывайтесь к их подвигу. Это было в другой стране, идеология которой в корне противоположна сегодняшней.
+498725

Гость|09.04.2020 16:22|

Гость писал(a):

Музей ПО ЗиФ уничтожили, пропавшие ордена никто не ищет.

Какое моральное право губернатор имеет что-то вякать про победу над фашизмом?

Продал все и всех предал

На нары его!

Имя: Гость
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