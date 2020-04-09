РАН одобрила идею присвоения Пензе звания «Город трудовой доблести»

09.04.2020 | 14:52

Российская академия наук подтвердила наличие оснований для присвоения Пензе почетного звания РФ «Город трудовой доблести», прислав соответствующее экспертное заключение на имя губернатора Ивана Белозерцева.

«В экспертном заключении Российской академии наук сказано, что направленные регионом материалы свидетельствуют о большом вкладе Пензы и ее жителей в дело укрепления оборонной мощи страны в годы Великой Отечественной войны, в Победу СССР над фашизмом», - пояснил глава региона.

В 1941-1942 годах в Пензенскую область эвакуировали 65 промышленных предприятий, в том числе 13 машиностроительных заводов, из Москвы, Ленинграда, Орла, Курска, Калинина, а также с Украины и Белоруссии. Производства разместились в Пензе, Кузнецке, Нижнем Ломове, Никольске, Каменке, Грабове, Бессоновке.

«На их базе возникли новые заводы. Каждая четвертая мина, авиабомба, а также артиллерийский снаряд, изготовленные в годы Великой Отечественной войны, были оснащены пиротехническими изделиями Пензенского велосипедного завода имени М. В. Фрунзе», - отметили в пресс-службе регионального правительства.

Городские предприятия также изготавливали шинели и ватники, папиросную и картографическую бумагу, спирт для медицинских учреждений и лыжи для бойцов.

Иван Белозерцев назвал подтверждение этих заслуг важным этапом в процессе получения почетного звания РФ «Город трудовой доблести».

«Будем надеяться на то, что нам удастся довести начатое дело до логического завершения и Пензе присвоят высокое звание. Это важно для наших ветеранов, тружеников тыла, для их детей и внуков, а по сути - для всех жителей нашего славного края», - высказался губернатор.