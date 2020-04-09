09.04.2020 | 11:10

В четверг, 9 апреля, Центр политической конъюнктуры представил новый топ-10 лучших региональных практик в борьбе с коронавирусом, подготовленный на основе анализа активности глав субъектов страны.

В прошлый раз губернатор Иван Белозерцев вошел в десятку, заняв девятое место. Исследователи отмечали, что он через свои соцсети агитирует за самоизоляцию и просит жителей области оставаться дома, не скрывает информации о заболевших и рассказывает об их состоянии, а также опровергает фейки и призывает жителей не верить им.

В этот раз, по данным cpkr.ru, пензенский губернатор в топ не попал.

Лучшие практики продемонстрировали Дмитрий Махонин (Пермский край, 32 случая заражения, поддержка бизнеса), Андрей Чибис (Мурманская область, 43, новое пособие для жителей региона), Артур Парфенчиков (Республика Карелия, 2, поддержка бизнеса), Алексей Цыденов (Республика Бурятия, 50, новые возможности для диагностики), Олег Кувшинников (Вологодская область, 27, удаленная работа губернатора и правительства), Рустам Минниханов (Республика Татарстан, 41, цифровые инструменты контроля), Александр Цыбульский (Архангельская область, 14, поддержка медиков), Сергей Цивилев (Кемеровская область, 7, переоборудование техники), Игорь Бабушкин (Астраханская область, 5, борьба с безработицей и помощь аграриям), Виктор Томенко (Алтайский край, 18, запуск социальной сети «Образование22»).

В Пензенской области, по данным на 9 апреля, 52 случая заражения коронавирусом. Один человек выздоровел и был выписан из больницы, один - 75-летний мужчина, страдавший хроническими заболеваниями, - скончался.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Еще больше новостей.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.