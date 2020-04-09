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Общество | Губернатор не попал в новый топ-10 лучших практик борьбы с COVID-19

09.04.2020|11:10
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В четверг, 9 апреля, Центр политической конъюнктуры представил новый топ-10 лучших региональных практик в борьбе с коронавирусом, подготовленный на основе анализа активности глав субъектов страны.

В прошлый раз губернатор Иван Белозерцев вошел в десятку, заняв девятое место. Исследователи отмечали, что он через свои соцсети агитирует за самоизоляцию и просит жителей области оставаться дома, не скрывает информации о заболевших и рассказывает об их состоянии, а также опровергает фейки и призывает жителей не верить им.

В этот раз, по данным cpkr.ru, пензенский губернатор в топ не попал.

Лучшие практики продемонстрировали Дмитрий Махонин (Пермский край, 32 случая заражения, поддержка бизнеса), Андрей Чибис (Мурманская область, 43, новое пособие для жителей региона), Артур Парфенчиков (Республика Карелия, 2, поддержка бизнеса), Алексей Цыденов (Республика Бурятия, 50, новые возможности для диагностики), Олег Кувшинников (Вологодская область, 27, удаленная работа губернатора и правительства), Рустам Минниханов (Республика Татарстан, 41, цифровые инструменты контроля), Александр Цыбульский (Архангельская область, 14, поддержка медиков), Сергей Цивилев (Кемеровская область, 7, переоборудование техники), Игорь Бабушкин (Астраханская область, 5, борьба с безработицей и помощь аграриям), Виктор Томенко (Алтайский край, 18, запуск социальной сети «Образование22»).

В Пензенской области, по данным на 9 апреля, 52 случая заражения коронавирусом. Один человек выздоровел и был выписан из больницы, один - 75-летний мужчина, страдавший хроническими заболеваниями, - скончался.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость|09.04.2020 11:17|

Я не доверяю этому человеку. У меня он вызывает чувства очень противоречивые.

Гость|09.04.2020 11:19|

Центр политической конъюнктуры!

Не пора ли вам прекратить заниматся ерундой, надеть маски и жилетки с надписью "Волонтер" и помогать нуждающимся?

Гость|09.04.2020 11:19|

Просто болтовня на этот раз не прокатила? Нужны конкретные дела, а их нет, все самотеком, авось само рассосется.

Гость|09.04.2020 11:20|

Кому война, а кому, для пиару, мать родна.

Гость|09.04.2020 11:29|

Медицына в области и в городе не готова к решению задач по оказанию медицинской помощи.

Гость|09.04.2020 11:31|

А я Дина Черемушкина! За то в топе COVID-19

Гость|09.04.2020 11:33|

Теперь то чиновникам и депутатам не получится лечиться за границей и президент намекает губернаторам, что им придётся лечиться в местных в больницах, а специалистов и больниц уже не осталось после оптимизации

Гость|09.04.2020 11:35|

Лукашенко выступил со статистикой по смертности от пневмонии, от онкологии и т.п, плюс дтп, самоубийства в этом году и в прошлом. Дебиловирус оказался в хвосте, при чём от пневмонии смертность убавилась в сравнении с прошлым годом. От психозов же смертельных случаев стало больше даже у них, а что у нас или в мире тогда... Сами выступления смотрите на каналах беларусского телевидкния, например ctv by, на ютубе канал CTVBY. Ролик со статистикой называется "Лукашенко о коронавирусе: На пожарах

напились, задохнулись, погибли - 206

человек! А от вируса - 13!"

Гость|09.04.2020 11:35|

Поплыл. На пенсию вместе с Полукаровым.

Гость|09.04.2020 11:37|

Не трогайте ИА у нас четкий губер

Гость|09.04.2020 11:42|

09.04.2020 11:37|

Не трогайте ИА у нас четкий губер

А я Дина Черемушкина! А я чёткая?

Гость|09.04.2020 11:43|

Так надо было на гармошке сыграть песню патриотическую - сразу бы в топ определили.

Гость|09.04.2020 11:43|

Толстовата ты Дина, займись фитнесом на дому и выкладывай в инет отчёты!

Гость|09.04.2020 11:44|

Гость писал(a):

Лукашенко выступил со статистикой по смертности от пневмонии, от онкологии и т.п, плюс дтп, самоубийства в этом году и в прошлом. Дебиловирус оказался в хвосте, при чём от пневмонии смертность убавилась в сравнении с прошлым годом. От психозов же смертельных случаев стало больше даже у них, а что у нас или в мире тогда... Сами выступления смотрите на каналах беларусского телевидкния, например ctv by, на ютубе канал CTVBY. Ролик со статистикой называется "Лукашенко о коронавирусе: На пожарах

напились, задохнулись, погибли - 206

человек! А от вируса - 13!"

Вот тебя клинет

Гость|09.04.2020 11:47|

Лукашенко под дурачка косит, имидж у него такой, вот и несёт чушь постоянно, а дурачки слушают и верят! Да ещё и в пример его приводят, капец!

Имя: Гость
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