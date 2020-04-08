08.04.2020 | 19:32

Все клиентские службы Пенсионного фонда переведены на особый режим работы. Цель - полностью исключить личный контакт сотрудников и посетителей. Но это не означает, что прием отменен.

«Осваиваются новые формы работы. Мы призываем активно пользоваться электронными сервисами, которые представлены на сайте Пенсионного фонда. Или можно получить через портал госуслуг - большинство функций, которые выполняет Пенсионный фонд, там реализовано в полном объеме: можно подать заявление о назначении пенсии, о переходе на другой вид пенсии, о назначении компенсационной выплаты (1 200)», - пояснила руководитель пресс-службы отделения Пенсионного фонда России по области Екатерина Иванова.

Также все вопросы можно задать по телефону горячей линии 42-62-92. Введены и дополнительные сервисы по номеру сотового телефона 8 (927) 369-63-41 для приема текстовых сообщений в мессенджерах Viber и Watsapp.

«Кроме всего прочего, многие услуги мы переводим в проактивный режим. У нас есть списки тех, кто уходит на пенсию в ближайший месяц, - таким людям наши специалисты будут сами перезванивать и точечно решать вопрос, каким образом подать заявление и когда лучше это сделать», - добавила Екатерина Иванова.

Что касается ежемесячной отчетности от страхователей, то ее рекомендуется отправлять в Пенсионный фонд с помощью электронных сервисов или почтой. Если и такой возможности нет, то документы необходимо оставить при входе в специально оборудованном боксе.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Еще больше новостей.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.