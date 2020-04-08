08.04.2020 | 18:52

COVID-19 не внес существенных перемен в работу онкологической службы региона. Она продолжает действовать в штатном режиме.

«Порядок госпитализации и приема пациентов со злокачественными новообразованиями либо с подозрением на них не изменен. Мы продолжаем принимать и госпитализировать всех пациентов, которым предписана госпитализация для операции либо для лекарственной терапии. Мы продолжаем проводить прием по всем профилям в поликлинике», - сообщил главный внештатный специалист-онколог минздрава области Евгений Синев.

Одно новшество, не привычное приходящим туда в первый раз, - у входа стоят медсестры. Они обрабатывают людям руки дезинфицирующими средствами и измеряют температуру.

«Это простейший фильтр. Он заключается в измерении температуры тела у каждого посетителя нашего диспансера, будь то посетитель на госпитализацию либо на поликлинический прием, и осмотре врачом на приеме на предмет выявления катаральных явлений или явлений вирусной инфекции», - пояснил Евгений Синев.

Пациенты также могут позвонить по телефону горячей линии 8 (800) 351-82-66. Им ответят на вопросы по поводу оказания медицинской помощи и снабжения лекарствами. Номер также указан на сайте областного онкологического диспансера.

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