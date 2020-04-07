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Общество | В Пензе глава минтруда рассказал, как подать заявку на доставку продуктов

07.04.2020|16:09
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Хотя бы немного облегчить жизнь малоимущих в такое непростое время решено в Пензенской области. На своей странице в социальной сети губернатор Иван Белозерцев выложил фотографию продуктового набора для семей с небольшим достатком.

«Общим весом порядка 20 килограммов получат около 24 тысяч семей Пензенской области, стоящие на учете как малообеспеченные. Никуда дополнительно обращаться за ними не надо, социальные работники по мере формирования наборов будут сообщать семьям о поступлении», - добавил он.

В продовольственной корзине рис, гречка, манка, подсолнечное масло, печенье, консервы и другие продукты.

В регионе продумывают различные меры поддержки тех, кому особенно тяжело пережить данный период.

О пожилых одиноких пензенцах заботятся волонтеры и социальные работники. Пенсионеры были вынуждены перейти на режим самоизоляции, некоторые не в состоянии выйти из квартиры даже за хлебом, добраться до аптеки за лекарствами.

«Гражданин Пензенской области может обратиться по бесплатному многоканальному круглосуточному телефону социального навигатора, номер 8-800-511-01-17, где может подать заявку и получить необходимую помощь по приобретению и доставке продуктов питания, средств личной гигиены, медицинских препаратов», - сообщил министр труда, социальной защиты и демографии Пензенской области Алексей Качан.

Но это за счет граждан, волонтеры и соцработники помогают в приобретении и доставке. Продуктовые наборы для малоимущих - за средства бюджета. Решение о передаче продовольственной корзины весом почти 20 кг было принято из-за продления нерабочего режима до конца апреля.

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