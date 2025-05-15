Молодая пензячка ограбила спавшего пенсионера

15.05.2025 | 11:01

74-летний пензенец лишился пенсии, заснув с деньгами в кармане брюк. Его ограбили в собственном доме.

Это случилось вечером в многоэтажке на улице Бекешской. Мужчина получил выплату и решил отметить данное событие. Выпив, он лег спать, а сквозь сон почувствовал, что кто-то вытаскивает деньги из кармана. Пензенец попытался остановить вора, но тот убежал, прихватив с собой 20 000 рублей.

Мужчина обратился в полицию. Подозреваемую нашли - ей оказалась ранее неоднократно судимая 28-летняя сожительница его сына. Она знала, что пенсионеру придет выплата, и специально зашла к нему в комнату.

«Сильно раскаиваюсь, извиняюсь, плохой поступок», - отметила подозреваемая.

Деньги она потратила на алкоголь.

На горожанку завели уголовное дело. Ей грозит до 4 лет лишения свободы. Сейчас женщина находится под обязательством о явке, сообщила дознаватель отдела дознания ОП № 1 УМВД России по городу Пензе Екатерина Кузнецова.