Криминал

Жителя Пензенского района задержали с оружием, найденным 19 лет назад

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67-летний житель Пензенского района, задержанный в общественном месте пьяным, стал фигурантом не только административного, но и уголовного дела.

При личном досмотре мужчины сотрудники полиции обнаружили у него сигнальный револьвер и 3 патрона. Оружие и боеприпасы направили на экспертизу.

«Согласно заключению эксперта, изъятое является гладкоствольным огнестрельным оружием, изготовленным самодельным способом из сигнального револьвера «Форманта». Подозреваемый разрешения на хранение и ношение оружия не имеет», - рассказали в УМВД России по Пензенской области.

Пенсионер рассказал, что нашел оружие 19 лет назад на территории дачного кооператива и хранил его в бане. Как револьвер оказался у него во время прогулки в нетрезвом виде, он объяснить не смог.

В пресс-службе ведомства напомнили: найденные предметы вооружения необходимо сдать в полицию. Это можно сделать лично либо сообщить место нахождения опасных предметов. При обнаружении взрывных устройств нельзя перемещать их - следует связаться с сотрудниками полиции и вызвать их к месту нахождения опасного предмета.

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Источник — фото pxhere.com
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