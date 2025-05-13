Названы категории граждан, которым в июне повысят пенсию

13.05.2025 | 08:40

С 1 июня некоторым категориям пенсионеров повысят социальные выплаты. Об этом RT рассказал председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

«Граждане, которым в мае исполняется 80 лет, начинают получать увеличенную фиксированную выплату к страховой пенсии по старости. Размер этой надбавки составляет 8 907,7 рубля», - пояснил депутат.

Аналогичное увеличение фиксированной выплаты предусмотрено и для граждан, которым в мае была установлена I группа инвалидности.

Сергей Гаврилов отметил, что если у пенсионера есть на иждивении нетрудоспособные члены семьи, ему назначается дополнительная сумма - по 2 969,23 рубля за каждого, но не более чем на трех человек.

«Основанием для такой надбавки служит статус иждивенца, подтвержденный документально, но сам пересчет производится автоматически - обращаться в Социальный фонд или подавать заявление не требуется», - предупредил парламентарий.