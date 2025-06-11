Сетевое издание|18+|Среда|11 июн 2025|08:58
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+18oC
+19oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+22oC
+23oC
Завтра | Облачно |

Криминал

Пожилая кузнечанка отдала таксисту сумку с 668 000 рублей

Печать
Telegram

79-летняя жительница Кузнецка стала очередной жертвой мошенников. Пенсионерке позвонил незнакомец, действовавший по известной схеме: он представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил, что с ее счетов проходят подозрительные переводы за границу.

Аферисту не составило труда убедить испуганную пенсионерку снять все накопления и передать их курьеру якобы для проверки.

«Доверчивая женщина, следуя инструкциям мошенника, сняла со счетов более 668 тысяч рублей и передала сумку с деньгами водителю такси, попросив доставить ее по указанному адресу», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Через некоторое время пенсионерка поняла, что лишилась всех своих сбережений и обратилась в полицию. По делу о мошенничестве в крупном размере возбуждено уголовное дело. Санкция статьи уголовного кодекса предусматривает до 6 лет лишения свободы.

Жителей Пензенской области не раз предупреждали, что обманщики действуют под видом сотрудников силовых структур (прокуратуры, следственного комитета, ФСБ), управляющих компаний, банков, социальных служб, поликлиник, фонда ОМС, операторов сотовой связи и других ведомств.

«Если вы не хотите пострадать от действий мошенников, не верьте незнакомым людям, которые звонят вам по телефону. Помните: обманщикам важно втянуть вас в разговор, чтобы успеть ввести вас в заблуждение. Не дайте им такой возможности, сразу же прекращайте общение с незнакомцами!» - напомнили в полиции.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте