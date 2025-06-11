Пожилая кузнечанка отдала таксисту сумку с 668 000 рублей

11.06.2025 | 08:27

79-летняя жительница Кузнецка стала очередной жертвой мошенников. Пенсионерке позвонил незнакомец, действовавший по известной схеме: он представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил, что с ее счетов проходят подозрительные переводы за границу.

Аферисту не составило труда убедить испуганную пенсионерку снять все накопления и передать их курьеру якобы для проверки.

«Доверчивая женщина, следуя инструкциям мошенника, сняла со счетов более 668 тысяч рублей и передала сумку с деньгами водителю такси, попросив доставить ее по указанному адресу», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Через некоторое время пенсионерка поняла, что лишилась всех своих сбережений и обратилась в полицию. По делу о мошенничестве в крупном размере возбуждено уголовное дело. Санкция статьи уголовного кодекса предусматривает до 6 лет лишения свободы.

Жителей Пензенской области не раз предупреждали, что обманщики действуют под видом сотрудников силовых структур (прокуратуры, следственного комитета, ФСБ), управляющих компаний, банков, социальных служб, поликлиник, фонда ОМС, операторов сотовой связи и других ведомств.

«Если вы не хотите пострадать от действий мошенников, не верьте незнакомым людям, которые звонят вам по телефону. Помните: обманщикам важно втянуть вас в разговор, чтобы успеть ввести вас в заблуждение. Не дайте им такой возможности, сразу же прекращайте общение с незнакомцами!» - напомнили в полиции.