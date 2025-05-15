В Пензе для пенсионеров организуют занятия суставной гимнастикой

15.05.2025 | 11:51

Стартовал социальный проект «Серебряная Пенза», направленный на продление активной жизни пенсионеров. Он охватит практически все микрорайоны города: Западную и Южную поляны, центр, Арбеково, Терновку, ГПЗ, Север. Об этом рассказал министр труда, социальной защиты и демографии Алексей Качан на брифинге, состоявшемся в четверг, 15 мая.

«Не секрет, что в нашем регионе пожилых людей гораздо больше, чем в других. Хотелось бы, чтобы они были задействованы в различных мероприятиях. Поэтому с мая стартовала новая программа, ее рабочим названием было «Пенсионеры», но теперь оно изменилась на «Серебряную Пензу», - пояснил чиновник.

Составляющая часть программы - занятия суставной гимнастикой. Они проводятся бесплатно, средства на реализацию программы предусмотрены в областном бюджете.

Алексей Качан напомнил, что среди пензенских пенсионеров очень популярна скандинавская ходьба, но ее интенсивность подходит не всем. Поэтому была разработана более щадящая программа физических упражнений, направленных на улучшение кровообращения, укрепление суставов, снижение травматизма и профилактику заболеваний опорно-двигательного аппарата.

Суставная гимнастика подходит людям с разным уровнем подготовки. Тренировки проводят обученные инструкторы.

Сейчас сформировано 12 групп, в каждой из которых не менее 15 человек. В общей сложности с мая суставной гимнастикой занимаются 187 пожилых людей, самому старшему из которых 86 лет. Предполагается, что всего групп будет 17, в них войдут порядка 250 участников.

Занятия по суставной гимнастике станут проводить на базе комплексных центров социального обслуживания населения во всех районах Пензы, а также на других площадках: в региональном отделении Социального фонда России (ул. Захарова, 20), на роллердроме, в ФОКах «Надежда» и «Айсберг», молодежном центре «Юность» и других.

Запись на тренировки ведется по телефону комплексного центра соцобслуживания Ленинского района 8-996-807-19-69.