Общество

В Пензе будут моделировать общение пенсионеров с мошенниками

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Проект «Серебряная Пенза», стартовавший 1 мая, включает занятия с пожилыми людьми, направленные на профилактику случаев мошенничества.

О том, что по статистике именно люди старшего поколения наиболее часто становятся жертвами телефонных мошенников и киберпреступников, шла речь на брифинге, состоявшемся в четверг, 15 мая, в региональном правительстве.

«Даже банкиры попадаются на удочку. Важно научить пожилых людей не попадаться на эти схемы», - пояснил министр труда, соцзащиты и демографии Пензенской области Алексей Качан.

Занятия будут проводить психологи, юристы и эксперты по цифровой грамотности. Форматы предусмотрены разные: вопрос-ответ, разъяснение, практика. Пенсионерам расскажут о самых распространенных схемах телефонного обмана (например, «родственник в беде», «выигрыш», «проблемы с банком»).

Также пожилых людей обучат алгоритмам защиты: не сообщать личные данные по телефону, проверять информацию через официальные источники, не поддаваться на давление и спешку. А на практических занятиях для тренировки правильных реакций будут моделироваться типичные звонки мошенников.

Такие уроки помогут пензенским пенсионерам получить психологическую поддержку, снизить тревожность, связанную с возможным обманом, а также сформировать базу контактов доверенных лиц для экстренных случаев (чтобы в быстром доступе были телефоны родственников, соцработников, правоохранительных органов).

Обучение противодействию мошенникам станут проводить на базе 5 комплексных центров социального обслуживания населения.

Для участия в проекте «Серебряная Пенза» и записи на занятия определен единый телефон комплексного центра соцобслуживания населения Ленинского района 8-996-807-19-69.

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