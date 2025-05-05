В Пензе на улице Терновского скончалась женщина

05.05.2025 | 19:28

В понедельник, 5 мая, в Сети появилась информация о смерти человека напротив дома № 214 на улице Терновского.

На опубликованных кадрах запечатлено накрытое тело, рядом с которым стоит сотрудница скорой помощи.

UPD: как стало известно сетевому изданию «ПензаИнформ», скончалась женщина, ей было 74 года.

«Телесных повреждений не обнаружено. Назначена судебно-медицинская экспертиза. По данному факту в следственном отделе по Первомайскому району г. Пензы проводится проверка», - сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Это не первый случай, когда люди скоропостижно умирают в общественных местах. В субботу, 3 мая, 56-летний мужчина скончался около дома № 5 на улице Кижеватова.

20 января 2024-го на улице Лобачевского 57-летнему горожанину стало плохо. Прохожие вызвали скорую помощь, приехавшие медики констатировали смерть.

20 сентября на Привокзальной площади 55-летняя женщина умерла на глазах у прохожих.

9 сентября на улице Карпинского за рулем автомобиля в пути внезапно скончался водитель.